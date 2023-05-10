رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى لشهر مايو 2023

يسأل كثير من المواطنين عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر مايو 2023 عبر محرك البحث العالمي "جوجل" وحظيت فاتورة الأرضي باهتمام كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم.. الرابط وكيفية تجنب الغرامة.

ويرصد الدستور في التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر مايو 2023

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر مايو 2023

ومنحت الشركة المصرية للاتصالات أسبوعين بداية من غدا الاثنين أول مايو وحتي يوم الإثنين ١٥ مايو لدفع فاتورة التليفون الأرضي قبل فرض الغرامة والتي تصل قيمتها ١٠ جنيهات كحد أدني أو ١٥% كحد أقصي من قيمة الفاتورة عند السداد ، في حالة عدم سداد الفاتورة التي صدرت منذ يوم السبت ١٥ ابريل الجاري .

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر مايو 2023

بعدها ستقوم الشركة بتحويل خط المشترك الي وضع استقبال المكالمات فقط لمدة شهر تنتهي يوم الخميس ١٥ يونيو مع دفع الغرامة ...في حين ستقوم الشركة بفصل الخدمة عن خط المشترك مع قطع الحرارة نهائيا لحين سداد الفاتورة المستحقة عليه .

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر مايو 2023

وتستقبل الشركة المصرية للاتصالات المواطنين والعملاء داخل ١٥٧٢ سنترالات علي مستوي الجمهورية من الثامنة صباحا الي الثالثة والنصف عصرا بالإضافة إلي إتاحة الدفع في ١٢٠ مركز خدمة ونحو ١٥٠ نقطة بيع أخري في المترو ومحطات السكك الحديدية الكبري للتيسير علي المواطنين دفع الفواتير بالإضافة إلي الخدمات الإلكترونية من خلال المحافظ الالكترونية لشركات الدفع والتحصيل الالكتروني .

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2023



وتصدر فاتورة التليفون الأرضي كل 3 أشهر بصفة دورية في شهر يناير 2023 وشهر أبريل 2023 وشهر يونيو 2023 وشهر أكتوبر 2023، وتعطي الشركة المصرية للاتصالات فترة سماح للدفع تصل لـ 30 يوما، ليكون آخر يوم للدفع هو منتصف الشهر الذي يليه، وتفرض الشركة المصرية للاتصالات غرامة مالية، وتقطع الحرارة عن خط التليفون الأرضي في حالة تأخر العملاء عن السداد بعد انتهاء فترة السماح.



استعلام فاتورة التليفون الأرضي

يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر تحميل تطبيق الشركة المصرية للاتصالات وإنشاء حساب عليه.

كما يمكن الاستعلام عن فاتورة شهر ابريل 2023 عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات، ثم إدخال كود المحافظة وإدخال رقم التليفون الأرضي في الخانات المخصصة لذلك.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر ابريل 2023: (من هنا).

تظهر لك قيمة المبالغ المستحقة والفواتير المطلوب سدادها.

يمكن استخدام عدة وسائل معتمدة لدفع الفواتير الربع سنوية لتسهيل الإجراءات على العملاء حيث يمكن الدفع من خلال مقرات سنترالات شركة “we” وماكينات الصرف الآلي للبنوك وشركات التحصيل الإلكتروني ومكاتب البريد في المحافظات.

وتعد الشركة المصرية للاتصالات من أوائل الشركات الحكومية التي طبقت الخطة الرقمية لخدمة المواطنين من جميع محافظات الجمهورية.