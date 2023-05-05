الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رابط المصرية للاتصالات للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر مايو 2023

التليفون الأرضي
التليفون الأرضي

يشغل بال كثير من المواطنين وأصحاب الأعمال، البحث عن رابط المصرية للاتصالات للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر مايو 2023، قبل تطبيق غرامة تاخير من قبل الشركة بدا من يوم الاثنين 15 مايو.

ويرصد “الدستور” في التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن رابط المصرية للاتصالات للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر مايو 2023.

رابط المصرية للاتصالات للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر مايو 2023 

قررت الشركة المصرية للاتصالات فرض غرامة تاخير علي فواتير التليفون الأرضي بداية من يوم الاثنين ١٥ مايو الجاري مع تحويل خط المشترك الي وضع استقبال المكالمات فقط لمدة شهراخر، وتصل قيمة الغرامة نحو ١٠ جنيهات كحد أدنى أو ١.٥% كحد أقصي من قيمة الفاتورة عند السداد.

وفي حالة استمرار المشترك في عدم سداد فاتورة التيلفون الارضي ، ستقوم الشركة بداية من يوم الخميس ١٥ يونيو بفصل الخدمة و قطع الحرارة نهائيا عن الخط لحين سداد الفاتورة المستحقة عليه.

 

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 

يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر تحميل تطبيق الشركة المصرية للاتصالات وإنشاء حساب عليه.

كما يمكن الاستعلام عن فاتورة شهر أبريل 2023 عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات، ثم إدخال كود المحافظة وإدخال رقم التليفون الأرضي في الخانات المخصصة لذلك.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2023: (من هنا).

 

رابط المصرية للاتصالات للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر مايو 2023 

 

ويمكن دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر مايو 2023  من خلال جميع منافذ الشركة المصرية للاتصالات المنتشرة علي مستوي الجمهورية عبر ١٥٧٢سنترالات على مستوى الجمهورية من الثامنة صباحا الي الثالثة والنصف عصرا بالإضافة إلى إتاحة الدفع في ١٢٠ مركز خدمة ونحو ١٥٠ نقطة بيع أخرى في المترو ومحطات السكك الحديدية الكبرى من الساعة الثامنة صباحا وحتي العاشرة مساءا للتيسير على المواطنين دفع الفواتير، بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية من خلال المحافظ الالكترونية لشركات الدفع والتحصيل الالكتروني.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر مايو 2023 

جدير بالذكر تصدر فاتورة التليفون الأرضي كل 3 أشهر بصفة دورية في شهر يناير 2023 وشهر أبريل 2023 وشهر يونيو 2023 وشهر أكتوبر 2023، وتعطي الشركة المصرية للاتصالات فترة سماح للدفع تصل لـ 30 يوما، ليكون آخر يوم للدفع هو منتصف الشهر الذي يليه، وتفرض الشركة المصرية للاتصالات غرامة مالية، وتقطع الحرارة عن خط التليفون الأرضي في حالة تأخر العملاء عن السداد بعد انتهاء فترة السماح.

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