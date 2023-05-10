الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مها أبو بكر تكشف دور الشركة المتحدة في زيادة الوعي بقضايا المرأة والطفل

مها أبو بكر
مها أبو بكر

قالت المحامية مها أبو بكر، إن الدولة المصرية شهدت تطوير في البنية التشريعية الخاصة بالمرأة والطفل، بالإضافة إلى العديد من المبادرات بمساندة كبيرة من القيادة السياسية، خاصة خلال الخمس سنوات الأخيرة.

وأضافت مها أبو بكر خلال لقاءها ببرنامج السفيرة عزيزة، المذاع عبر فضائية dmc، أن الدولة أيضاً تشهد حالة من تطوير الوعي، من خلال الدراما، لافتة إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قامت بعمل شغل غير عادي ورائع وراقي، فيما يتعلق بالدراما، مثل مسلسل "عملة نادرة"، مسلسل "تحت الوصاية"، وفيما يتعلق بقضية تمكين المرأة كان مسلسل "حضرة العمدة". 

وأوضحت أبو بكر، أن المشكلة التي كان يطرحها مسلسل "حضرة العمدة" هي العصبية القبلية، لافتة إلى أن هناك العديد من القضايا على طاولة الحوار الوطني، مثل قضايا خاصة بقانون الأحوال الشخصية، وتجريم العنف ضد المرأة.

وأشارت إلى أن المحور المتعلق بالعنف الأسري يحتاج إلى بعض الاهتمام والرعاية، حيث حدث تشديد فيما يتعلق بالتحرش، وهتك العرض، والاغتصاب، إذا كان ممن له ولاية على الضحية، لكن القضايا المتعلقة بالسب والقذف، والإهانة والضرب، والتشهير والعنف النفسي، والعنف البدني، حتى هذه اللحظة لا يوجد لدينا أي تشديد، مع إنها نفس فلسفة التشريع الخاصة بالعنف ضد المرأة، لأن فلسفة التشريع تمثل الخروج عن الفطرة الإنسانية.
 

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