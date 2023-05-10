في 9 نقاط.. موعد الانتخابات التركية 2023 وأبرز المرشحين

يستعد الناخبون في تركيا للإدلاء بأصواتهم في انتخابات 2023 وتشمل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية، حيث تقرر يوم 14 مايو الجاري موعد للانتخابات، بدلا من 18 يونيو المقبل كما كان مقرر سابقا.

الانتخابات التركية 2023

وجاء موعد انتخابات تركيا 2023 مبكرا عن موعده بحوالي شهر رغم الزلزال الذي ضرب البلاد في فبراير 2023 وأسفر عن خسائر فادحة.

وينظر إلى الانتخابات التركية 2023 سواء الرئاسية أو البرلمانية على أنها الأكثر أهمية في تاريخ البلاد منذ 100 عام.

أبرز المعلومات عن الانتخابات التركية 2023

- تأتي الانتخابات التركية في مناسبة مرور 100 عام على تأسيس الجمهورية التركية على يد مصطفى كمال أتاتورك.

- أعلن المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا، أن 36 حزبا نالت حق المشاركة في انتخابات 2023.

- عدد الأحزاب السياسية في تركيا 122 حزبا مسجلا بشكل رسمي.

- يضم البرلمان التركي 5 أحزاب سياسية كبرى، هي: العدالة والتنمية.. الشعب الجمهوري.. الشعوب الديمقراطي.. الجيد.. الحركة القومية.

- ومن أبرز التحالفات الانتخابية في تركيا، تحالف "الجمهور"، وتحالف "الأمة"، وتحالف "الأجداد".

- المتنافسون على رئاسة تركيا، زعيم المعارضة كليجدار أوغلو والرئيس الحالي رجب طيب أردوغان.

جدول موعد الانتخابات التركية 2023

- يوم 13 مايو، بدء فترة الصمت الانتخابي.

- يوم 14 مايو، إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية داخل تركيا.

- يوم 15 مايو، بدء فترة الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في حال لم يتم حسم الرئاسيات من الجولة الأولى.

منافسة قوية في الانتخابات التركية 2023

ويواجه الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان منافسة قوية من قبل المعارضة التركية في انتخابات الرئاسة 2023 والتي دفعت بأكثر من مرشح وعلى رأسهم كمال أغلو المرشح المعارض، وسط تراجع في أداء تركيا الفترة الماضية بسبب الأوضاع الاقتصادية وتداعيات أزمة كورونا وزلزال فبراير 2023.

كما يواجه حزب العدالة والتنمية حزب الرئيس أردوغان منافسة قوية من قبل أحزاب المعارضة والتي حققت نتائج قوية في الانتخابات السابقة وكذلك انتخابات الولايات.