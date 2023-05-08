الإثنين 08 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أسبوع ما قبل الحسم.. ما وزن الأكراد فى الانتخابات التركية؟

انتخابات تركيا
انتخابات تركيا

تتجه الأنظار إلى تركيا التي تشهد انتخابات رئاسية وبرلمانية في 14 من الشهر الجاري فيما يحتدم الصراع بين الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان الذي يحكم البلاد منذ نحو 20 عامًا وبين كمال كليشدار أوغلو مرشح المعارضة التركية، ويبرز السؤال عن موقع حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، والدور الذي قد يلعبه الكرد في الانتخابات التي باتت وشيكة.

"الدستور" يستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عن حزب الشعوب الديمقراطية والأقلية الكردية في تركيا.

- يعتبر حزب الشعوب الديمقراطي صانعًا للملوك في الانتخابات المقبلة في البلاد.

- عدم دفع الحزب بمرشح يربك حسابات العدالة والتنمية والرئيس أردوغان.

- تسمح هذه الخطوة لمؤيدي حزب الشعوب الديمقراطي بالتصويت لمنافس أردوغان.

- الحزب معارض وبالتالي قد تذهب أصوات مؤيديه لـ كليشدار أوغلو.

- زعيم حزب الشعوب السابق صلاح الدين دميرتاش مسجون منذ نحو 7 سنوات.

- يواجه الحزب إغلاقًا محتملًا من قبل محكمة للاشتباه في تواطئه مع حزب العمال الكردستاني.

- لم يعلن حزب الشعوب الديمقراطي بعد ما إذا كان سيضع ثقله والتصويت لمصلحة أوغلو أم لا.

- تشير تقارير غربية إلى أن موقف حزب الشعوب الديمقراطي هو مفتاح نتيجة التصويت.

- الكرد هم أكبر أقلية في تركيا. حيث يشكلون ما بين 15% و20% من السكان.

- تتهم السلطات في تركيا حزب الشعوب الديمقراطي بالارتباط بحزب العمال الكردستاني المصنف منظمة إرهابية.

تركيا انتخابات أردوغان كليشدار أوغلو المعارضة التركية

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