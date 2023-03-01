رغم الزلزال.. أردوغان يعلن إبقاء موعد الانتخابات التركية في 14 مايو المقبل

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تركيا ستجرى في 14 مايو كما هو مخطط له، على الرغم من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 فبراير.



واستنكر الرئيس التركي الانتقادات الموجهة لحكومته على إدارتها للكارثة مؤكدًا: "سنعطيهم الرد المناسب في 14 مايو".

وفي وقت سابق، كشفت هيئة الكوارث والطوارئ التركية، عن ارتفاع عدد قتلى زلزال السادس من فبراير الماضي إلى 45089، وأكثر من 108 آلاف مصاب.

وقالت هيئة الكوارث والطوارئ التركية في بيان، إن نحو مليونين فروا من المنطقة التي تعرضت لأكثر من 11 ألف هزة ارتدادية منذ الزلزال الأول.

وبهذه الحصيلة، يرتفع العدد الإجمالي لقتلى الزلزال في تركيا وسوريا المجاورة إلى حوالي 51 ألفا، فيما تسبب الزلزال والهزات القوية اللاحقة في تدمير آلاف المنازل، واضطر الملايين إلى العيش في خيام أو السعي للانتقال إلى مدن أخرى.

وأضافت أنها أقامت أكثر من 350 ألف خيمة، مع إنشاء مدن من الخيام في 332 مكانا في جميع أنحاء المنطقة، كما تم إنشاء مساكن من الحاويات في 162 مكانا.

وتعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإعادة بناء المنازل في غضون عام، لكن الأمر سيستغرق عدة أشهر قبل أن يتمكن الآلاف من مغادرة الخيام أو السكن داخل حاويات بضائع والطوابير اليومية للحصول على الطعام والانتقال إلى مساكن دائمة.

وتعرض أكثر من 160 ألف مبنى تركي بما يضم 520 ألف شقة للانهيار أو تضررت بشدة في الكارثة، وهي الأسوأ في تاريخ البلاد الحديث.