تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجى وموعد مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجى وموعد المباراة والقنوات الناقلة، هو ما يبحث عنه مشجعو النادي الأهلاوي، مع قرب المواجهة المنتظرة التي ستجمع الفريقين، في دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الترجي التونسي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ووصلت بعثة النادي الأهلي، إلى تونس، مساء أمس الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة الترجي، في دوري أبطال إفريقيا.

أما عن موعد مباراة الأهلي أمام الترجي في دوري أبطال أفريقيا، فتُقام يوم الجمعة 12 مايو، على ستاد رادس بتونس، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويخوض الترجي مباراته أمام “المارد الأحمر”، بدون جمهور، تنفيذًا لعقوبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، بسبب أعمال الشغب في مباراة الفريق أمام شبيبة القبائل الجزائري، في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

أما مباراة العودة، فتسُقام على ستاد القاهرة، يوم الجمعة 19 مايو 2023.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

أما عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا، فتُنقل على قناة beIN Sports 4 HD، حيث تملك شبكة القنوات القطرية، حقوق بث مباريات البطولة، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي

أما عن تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي، فمن المتوقع أن يدخل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لـ “القلعة الحمراء”، بتشكيل مشابه للذي بدأ به مباراة كأس السوبر المصري أمام بيراميدز، باستثناء الدفع بـ أليو ديانج بدلًا من أحمد القندوسي، ومشاركة محمود كهربا كمهاجم أساسي بدلًا من محمد شريف