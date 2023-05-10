الأربعاء 10 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجى وموعد مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأهلي
الأهلي

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجى وموعد المباراة والقنوات الناقلة، هو ما يبحث عنه مشجعو النادي الأهلاوي، مع قرب المواجهة المنتظرة التي ستجمع الفريقين، في دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الترجي التونسي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ووصلت بعثة النادي الأهلي، إلى تونس، مساء أمس الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة الترجي، في دوري أبطال إفريقيا.

أما عن موعد مباراة الأهلي أمام الترجي في دوري أبطال أفريقيا، فتُقام يوم الجمعة 12 مايو، على ستاد رادس بتونس، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويخوض الترجي مباراته أمام “المارد الأحمر”، بدون جمهور، تنفيذًا لعقوبة الاتحاد  الأفريقي لكرة القدم “كاف”، بسبب أعمال الشغب في مباراة الفريق أمام شبيبة القبائل الجزائري، في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

أما مباراة العودة، فتسُقام على ستاد القاهرة، يوم الجمعة 19 مايو 2023.

مدحت البلتاجي: خبرات الأهلي تضمن نجاحًا كبيرًا للبطولات الإفريقية

دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي يؤدي مرانه اليوم على الملعب الفرعي باستاد رادس

كولر يحذّر لاعبى الأهلى من خدعة "أزمات الترجى"

دورى أبطال إفريقيا.. بعثة الأهلى تصل فندق الإقامة فى تونس

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

أما عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا، فتُنقل على قناة beIN Sports 4 HD، حيث تملك شبكة القنوات القطرية، حقوق بث مباريات البطولة، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي

أما عن تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي، فمن المتوقع أن يدخل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لـ “القلعة الحمراء”، بتشكيل مشابه للذي بدأ به مباراة كأس السوبر المصري أمام بيراميدز، باستثناء الدفع بـ أليو ديانج بدلًا من أحمد القندوسي، ومشاركة محمود كهربا كمهاجم أساسي بدلًا من محمد شريف

  • ومن المتوقع أن يلعب الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال أفريقيا بتشكيل مكون من:
  • في حراسة المرمى: محمد هاني - محمد عبد المنعم - محمود متولي - علي معلول
  • خط الوسط: حمدي فتحي - أليو فتحي - مروان عطية
  • خط الهجوم: بيرسي تاو  - أحمد عبد القادر - محمود عبد المنعم كهربا.
الاهلى الترجي دورى ابطال افريقيا تشكيل الأهلي المتوقع مباراة الأهلي والترجي تشكيل الأهلى تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا

الأكثر قراءة

رئيس شباب زفتى: الرئيس السيسي يصنع معجزات.. وعلى الشباب تحمل المسؤولية (فيديو)

اكتشف خيانة زوجته مع 5 أشخاص فأنهى 15 من أهلها حياته بالسلام

ضبط متهمين بالقرصنة على بطاقات البنوك من خلال الإنترنت

ميدانيا ومن غرفة العمليات.. وكيل "تعليم دمياط" يتفقد امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني

النيابة تستمع لأقوال حسن شاكوش فى بلاغ زوجته

المحكمة العليا فى الأرجنتين تعلّق انتخاب محافظَين فى تجاذب جديد مع الحكومة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

حبايب مصر!

إبراهيم داود

نهر الموجى العظيم

سمير عطاالله يكتب: يودّع بعد كل ما ودّع

محمد عبدالعزيز

هنا الخرطوم.. من «القاهرة»

أحمد الصغير

كلمة السر فى موجات السرقة الشمالية 3

وائل لطفي

التحدى والطريق

ماجد حبته

أرقام مطمئنة نسبيًا

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وصلت لـ«غوش دان».. غزة تطلق 60 صاروخًا تجاه مستوطنات الغلاف

إطلاق 20 صاروخًا من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف

صافرات الإنذار تدوى فى مستوطنات غلاف غزة