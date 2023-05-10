الأربعاء 10 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر يحذّر لاعبى الأهلى من خدعة "أزمات الترجى"

كولر
كولر

يخوض الفريق الأول في نادي الأهلي مرانه اليوم الأربعاء على ملعب الجامعة التونسية استعداداً لمواجهة الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها مساء الجمعة المقبل.

وحصل السويسري مارسيل كولر المدير الفني على ملخص آخر 4 مباريات للترجي سواء في الدوري أو ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا للوقوف على مواطن القوة والضعف.

وعقد كولر جلسة مع اللاعبين أكد لهم صعوبة مواجهة الترجي رغم نتائجه المتراجعة في الدوري بعد مشاهدة ملخص الخسارة أمام الصفاقسي والإفريقي في الدوري.

وشدد على أن خبرات لاعبي الترجي في الفصل بين اللعب المحلي والقاري يزيد من صعوبة اللقاء ولا بد من التركيز بقوة والعودة للقاهرة بأفضل نتيجة لمشوارنا نحو الصعود إلى النهائي الإفريقي.

وطالب كولر اللاعبين بعدم الانشغال بالأحداث المثارة على السوشيال ميديا ومعاقبة الترجي واللعب من دون جمهور، مؤكداً أن القرار سلاح ذو حدين إما قتال لاعبي المنافس على المكسب لمصالحة جماهيرهم أم ستكون بوابتنا للفوز باللقاء من أجل مواصلة النتائج الجيدة.

الجامعة التونسية الاهلى الترجي كولر ذهاب نصف نهائى دورى الابطال

الأكثر قراءة

"المصرية للاتصالات" تُعلن نجاح الإنزال الثانى لنظام الكابل البحرى "2Africa"

إنجازات "مشروعك".. 204 آلاف مشروع توفِّر 1.6 مليون فرصة عمل

نائب محافظ مطروح: "لاند سكيب" بمحيط وحدات الطعام المتنقلة لاستقبال الرواد

مساعد وزيرة الهجرة: المركز المصرى الألمانى يعزز فرص الهجرة الآمنة للأسواق الأوروبية

بعد قليل.. استكمال محاكمة 7 أجانب و11 مصرياً في جلب مخدرات لمصر

المتهمة بقتل سائق توك توك بكفر الشيخ: "كان بيوصلني دايماً ففكرت في سرقته"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

نهر الموجى العظيم

سمير عطاالله يكتب: يودّع بعد كل ما ودّع

محمد عبدالعزيز

هنا الخرطوم.. من «القاهرة»

أحمد الصغير

كلمة السر فى موجات السرقة الشمالية 3

وائل لطفي

التحدى والطريق

ماجد حبته

أرقام مطمئنة نسبيًا

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: إسرائيل سترد بقوة على أى تصعيد للفصائل الفلسطينية فى غزة

استشهاد فلسطينيين اثنين فى غارة إسرائيلية ضد «خان يونس» بغزة

فرنسا تحض إسرائيل على احترام القانون الدولى الإنسانى