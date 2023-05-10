كولر يحذّر لاعبى الأهلى من خدعة "أزمات الترجى"

يخوض الفريق الأول في نادي الأهلي مرانه اليوم الأربعاء على ملعب الجامعة التونسية استعداداً لمواجهة الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها مساء الجمعة المقبل.

وحصل السويسري مارسيل كولر المدير الفني على ملخص آخر 4 مباريات للترجي سواء في الدوري أو ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا للوقوف على مواطن القوة والضعف.

وعقد كولر جلسة مع اللاعبين أكد لهم صعوبة مواجهة الترجي رغم نتائجه المتراجعة في الدوري بعد مشاهدة ملخص الخسارة أمام الصفاقسي والإفريقي في الدوري.

وشدد على أن خبرات لاعبي الترجي في الفصل بين اللعب المحلي والقاري يزيد من صعوبة اللقاء ولا بد من التركيز بقوة والعودة للقاهرة بأفضل نتيجة لمشوارنا نحو الصعود إلى النهائي الإفريقي.

وطالب كولر اللاعبين بعدم الانشغال بالأحداث المثارة على السوشيال ميديا ومعاقبة الترجي واللعب من دون جمهور، مؤكداً أن القرار سلاح ذو حدين إما قتال لاعبي المنافس على المكسب لمصالحة جماهيرهم أم ستكون بوابتنا للفوز باللقاء من أجل مواصلة النتائج الجيدة.