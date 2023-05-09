الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دورى أبطال إفريقيا.. بعثة الأهلى تصل فندق الإقامة فى تونس

بعثة الأهلي
بعثة الأهلي

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى فندق الإقامة في تونس، مساء الثلاثاء، استعدادًا لخوض مباراة الترجي المقرر لها الجمعة المقبل على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

كانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى مطار قرطاج، بعد رحلة استغرقت ما يقرب من ثلاث ساعات ونصف الساعة منذ إقلاعها من مطار القاهرة.

وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا بعد تخطي الرجاء المغربي في الدور ربع النهائي بمجموع لقائي الذهاب والعودة، حيث فاز الفريق بهدفين دون رد في مباراة الذهاب على استاد القاهرة، وانتهت مباراة العودة بالتعادل السلبي على المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.

ابطال افريقي الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي الدور نصف النهائي الدار البيضاء العقربي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي

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