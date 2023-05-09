لا يفوتك هذا المساء| تشغيل خدمة جديدة على خط "إسكندرية ـ طنطا" غدًا والزمالك يُفسد مفاجأة بروكسي

شهدت الساعات القليلة الماضية، تنوعا في الأخبار بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، ويرصد "الدستور" لكم أهمها في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة على خط "إسكندرية ـ طنطا" غدًا

قررت هيئة سكك حديد مصر تشغيل خدمة جديدة بين الإسكندرية وطنطا والعكس بالإضافة إلى تعديل تركيب بعض القطارات على خط الإسكندرية وشربين والعكس، اعتباراً من غدٍ الاربعاء الموافق 10 مايو.

وأوضحت وزارة النقل فى بيان لها، أنه تم تعديل تركيب قطارات ارقام (892/889-894/899) بتركيب (10) عربات تحيا مصر طبقاً لجداولهم المرفقة كما قررت الهيئة الغاء وقوف قطار (584/585) ثالثة مكيفة المنصورة / الاسكندرية /المنصورة بمحطتي أبو حمص و كفر الدوار طبقاً للجدول المرفق والخدمه البديلة قطار 7 القاهرة / الاسكندرية يتم وقفة بمحطة أبو حمص طبقاً للجدول المرفق.

https://www.dostor.org/4390235

الزمالك يُفسد مفاجأة بروكسي.. ويتأهل لثمن نهائي كأس مصر بصعوبة

تأهل فريق الزمالك إلى دور الـ16 لبطولة كأس مصر، بفوزه بصعوبة على ضيفه بروكسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة، في إطار مباريات دور الـ32 لكأس مصر.

هدف بروكسي الأول جاء في الدقيقة السابعة عن طريق كامل أحمد، مستغلًا خطأ فادحًا من حاتم سكر لاعب الزمالك في إعادة الكرة لحارس مرماه محمد عواد.

https://www.dostor.org/4390389

"النقض" تعقد جمعيتها العمومية: أكبر حضور في تاريخ المحكمة

انعقدت، الثلاثاء، الجمعية العمومية لمحكمة النقض برئاسة القاضى محمد عيد محجوب، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، وتعد تلك الجمعية الأكبر حضوراً فى تاريخ محكمة النقض.

افتتحت الجمعية بآيات من الذكر الحكيم وأعقبها تكريماً لقضاة المحكمة الذين وافتهم المنيه هذا العام، وآخراً لمن اكتمل عطائهم ثم كلمة لرئيس المحكمة التى استهلت بتوجيه رسالة شكر وتقدير لرئيس الجمهورية على دعمه لاستقلال القضاء وتوفير لوجستيات العمل القضائى.

https://www.dostor.org/4390291

"يضحون بنا".. مدينة في كاليفورنيا تشعر بالتجاهل بعد أشهر من الفيضانات

غمرت المياه في بلدة بلانادا الصغيرة الزراعية في ولاية كليفورنيا الأمريكية، وسط موجة من العواصف الشديدة خلال فصل الشتاء لهذا العام.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، فإنه بعد قرابة 4 أشهر من غسل المياه في بلانادا، يقول السكان وكثير منهم لا يحملون وثائق إنهم تعرضوا للإهمال الشديد منذ يناير الماضي.

https://www.dostor.org/4390295

الخميس.. إيمان العاصى وأسرتها فى ضيافة "معكم منى الشاذلى"

في أول ظهور لها بعد نجاحها في مسلسل "جعفر العمدة"، تحل النجمة إيمان العاصي ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي"، في حلقة الخميس المقبل، على قناة cbc.

https://www.dostor.org/4390369



ليست تابعة للأمم المتحدة.. حقيقة منح سمية الخشاب الدكتوراه

بشكل مفاجئ ظهرت الفنانة سمية الخشاب، لتعلن عن حصولها على الدكتوراه الفخرية من أحد المنظمات التابعة للأمم المتحدة، لتثير الجدل بين جمهورها وتتوالى التعليقات بين غضب واستفسار عن ماهية تلك الدكتوراه ولماذا حصلت عليها سمية الخشاب وفي أي مجال؟.

https://www.dostor.org/4389998