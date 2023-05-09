السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة على خط "إسكندرية ـ طنطا" غدًا

قررت هيئة سكك حديد مصر تشغيل خدمة جديدة بين الإسكندرية وطنطا والعكس بالإضافة إلى تعديل تركيب بعض القطارات على خط الإسكندرية وشربين والعكس، اعتباراً من غدٍ الاربعاء الموافق 10 مايو.

وأوضحت وزارة النقل فى بيان لها، أنه تم تعديل تركيب قطارات ارقام (892/889-894/899) بتركيب (10) عربات تحيا مصر طبقاً لجداولهم المرفقة كما قررت الهيئة الغاء وقوف قطار (584/585) ثالثة مكيفة المنصورة / الاسكندرية /المنصورة بمحطتي أبو حمص و كفر الدوار طبقاً للجدول المرفق والخدمه البديلة قطار 7 القاهرة / الاسكندرية يتم وقفة بمحطة أبو حمص طبقاً للجدول المرفق.

وذلك بناء علي توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل بزيادة عدد القطارات علي خطوط السكة الحديد لمواجهة الطلب المتزايد علي القطارات خلال الفترة المقبلة وتيسيرا على جمهور الركاب فى ظل التحديث المستمر بكافة القطاعات وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة.