الزمالك يُفسد مفاجأة بروكسى.. ويتأهل لثُمن نهائى كأس مصر بصعوبة

تأهل فريق الزمالك إلى دور الـ16 لبطولة كأس مصر، بفوزه بصعوبة على ضيفه بروكسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة، في إطار مباريات دور الـ32 لكأس مصر.

هدف بروكسي الأول جاء في الدقيقة السابعة عن طريق كامل أحمد، مستغلًا خطأ فادحًا من حاتم سكر لاعب الزمالك في إعادة الكرة لحارس مرماه محمد عواد.

وفي الدقيقة 12، كاد أحمد جمعة أن يضاعف تقدم فريقه، عندما هُيئت له الكرة داخل منطقة الجزاء، ليسدد تسديدة قوية، أبعدها حاتم سكر قبل أن تسكن شباك فريقه.

وتمكن حاتم سكر من مصالحة جمهور الزمالك، بتسجيله هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 42، بتسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء، لم يتمكن حارس بروكسي من التعامل معها، لينتهي الشوط الأول بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لفريق بروكسي، بعد تعرض مصطفى حمادة للعرقلة.

أحمد جمعة انبرى لتنفيذ الركلة الجزائية بنجاح، ليهدي فريقه التقدم في الدقيقة 56.

وفي الدقيقة 78، سجل حمزة المثلوثي هدف التعادل للزمالك بضربة رأسية رائعة، ليتم الاحتكام للأشواط الإضافية.

وفي الأشواط الإضافية، استطاع التونسي سيف الدين الجزيري تسجيل الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة 98، من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها مصطفى شلبي من الجهة اليسرى، ليهدي فريقه التقدم.

بعد ذلك، كثف لاعبو بروكسي محاولاتهم لتسجيل هدف التعادل، لكنهم فشلوا أمام دفاعات الزمالك، ليتأهل الفريق الملكي إلى دور الـ16.

ويواجه الزمالك في دور الـ16، الفائز من مباراة فريقي فاركو والمصرية للاتصالات.

ويضم التشكيل كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي- حسام عبدالمجيد - محمود شبانة- حاتم سكر.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا"- نبيل عماد دونجا- سيف فاروق جعفر.

خط الهجوم: يوسف أسامة نبيه- سامسون أكينولا- سيد عبدالله "نيمار".