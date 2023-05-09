الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الخميس.. إيمان العاصى وأسرتها فى ضيافة "معكم منى الشاذلى"

ايمان العاصي ومنى
ايمان العاصي ومنى الشاذلى

في أول ظهور لها بعد نجاحها في مسلسل "جعفر العمدة"، تحل النجمة إيمان العاصي ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي"، في حلقة الخميس المقبل، على قناة cbc.



وخلال الحلقة تكشف العاصي أسرارًا تذاع لأول مرة عن كواليس تجسيد شخصية "دلال فتح الله" التي قدمتها ضمن أحداث المسلسل، وحققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا خلال شهر رمضان الماضي.

كما تكشف العاصي كواليس تعاونها الأول مع المخرج محمد سامي، وكيف أقنعها بدور الشخصية الشريرة رغم حصرها من قبل في أدوار بعينها. وكذلك علاقتها بنجوم المسلسل، ومنهم محمد رمضان وهالة صدقي ومي كساب، وغيرهم من أبطال العمل.

وفي فقرة خاصة تظهر العاصي بصحبة ابنتها ريتاج وشقيقتها فاطمة وشقيقها يوسف، ويتحدثون جميعًا عن "جعفر العمدة" والمواقف الكوميدية التي حدثت بسبب حرص الجميع على معرفة نهاية المسلسل منها، وكيف نجحت في إخفاء الأمر عن الجميع حتى إذاعة الحلقة الأخيرة.

 

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