الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"النقض" تعقد جمعيتها العمومية: أكبر حضور في تاريخ المحكمة

محكمة النقض
محكمة النقض

انعقدت، الثلاثاء، الجمعية العمومية لمحكمة النقض برئاسة القاضى محمد عيد محجوب، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، وتعد تلك الجمعية الأكبر حضوراً فى تاريخ محكمة النقض.

افتتحت الجمعية بآيات من الذكر الحكيم وأعقبها تكريماً  لقضاة المحكمة الذين وافتهم المنيه هذا العام، وآخراً لمن اكتمل عطائهم ثم كلمة لرئيس المحكمة التى استهلت بتوجيه رسالة شكر وتقدير لرئيس الجمهورية على دعمه لاستقلال القضاء وتوفير لوجستيات العمل القضائى.

تناولت كلمة رئيس المحكمة استعراضًا لاستخدام أحدث التقنيات مع شركاء النجاح فى الانتهاء من مشروع المكتبة الالكترونية للقضاة وبياناً للطعون التى تم انجازها بفروعها الجنائية والمدنية والتجارية والإيجارات والعمال ووضع استراتيجية محددة للسنوات القادمة.

واختتمت الأعمال بالموافقة على ترقية عدد تسع وسبعون قاضيًا بمحكمة النقض إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض، فضلاً عن الاقتراع السرى لعدد سبعون قاضيًا للانضمام لسدنة محكمة النقض.

وفى الختام أكدت الجمعية العمومية لمحكمة النقض على الاصرار بالمضى قدماً لتحقيق العدالة بالتفانى فى انجاز الباقى من الطعون ومواصلة الجد لتحقيق كلمة الله الحق فى إرساء وتحقيق العدالة ومواكبة العصر فى استخدام التقنيات الحديثة والتحول الرقمى داخل محكمة النقض وفقاً للخطة الموضوعه.

الجمعية العمومية محكمة النقض الجمعية تكريما لقضاة لاستقلال القضاء العمل القضائي

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