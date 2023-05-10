مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 10 مايو 2023 فى المحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 10 مايو 2023 في المحافظات محور اهتمام الملايين من المصلين، خاصة عقب تطبيق التوقيت الصيفي وفقا للقانون الذي أقره أعضاء مجلس النواب مؤخرا والذي يهدف إلى توفير الطاقة في ظل ارتفاع أسعارها عالميا، حيث تقدم “الدستور” توقيتات الصلاة من خلال بيان هيئة المساحة.



مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 10 مايو 2023 في المحافظات

تعتمد وزارة الأوقاف المصرية، بيان الهيئة العامة للمساحة المصرية بشأن مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 10 مايو 2023 في المحافظات بكافة المساجد التابعة لها بالتوقيت الصيفي، وهي كما يلي:-

الصلاة في محافظة القاهرة

موعد صلاة الفجر الساعة 4:28 صباحا.

موعد صلاة الظهر الساعة 12:51 ظهرا.

موعد صلاة العصر الساعة 4:28 عصرا.

موعد صلاة المغرب الساعة 7:37 مساء.

موعد صلاة العشاء الساعة 9:04 مساء.



الصلاة في محافظة الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر الساعة 4:23 صباحا.

موعد صلاة الظهر الساعة 12:47 ظهرا.

موعد صلاة العصر الساعة 4:25 عصرا.

موعد صلاة المغرب الساعة 7:34 مساء.

موعد صلاة العشاء الساعة 9:01 مساء.

الصلاة في محافظة الشرقية

موعد صلاة الفجر الساعة 4:25 صباحا.

موعد صلاة الظهر الساعة 12:50 ظهرا.

موعد صلاة العصر الساعة 4:28 عصرا.

موعد صلاة المغرب الساعة 7:37 مساء.

موعد صلاة العشاء الساعة 9:04 مساء.

الصلاة في محافظة المنيا

موعد صلاة الفجر الساعة 4:37 صباحا.

موعد صلاة الظهر الساعة 12:54 ظهرا.

موعد صلاة العصر الساعة 4:28 عصرا.

موعد صلاة المغرب الساعة 7:37 مساء.

موعد صلاة العشاء الساعة 9:02 مساء.



الصلاة في محافظة القليوبية

موعد صلاة الفجر الساعة 4:28 صباحا.

موعد صلاة الظهر الساعة 12:51 ظهرا.

موعد صلاة العصر الساعة 4:29 عصرا.

موعد صلاة المغرب الساعة 7:38 مساء.

موعد صلاة العشاء الساعة 9:05 مساء.

الصلاة في محافظة الأقصر

موعد صلاة الفجر الساعة 4:37 صباحا.

موعد صلاة الظهر الساعة 12:74 ظهرا.

موعد صلاة العصر الساعة 4:14 عصرا.

موعد صلاة المغرب الساعة 7:25 مساء.

موعد صلاة العشاء الساعة 8:46 مساء.

الصلاة في محافظة المنوفية

موعد صلاة الفجر الساعة 4:28 صباحا.

موعد صلاة الظهر الساعة 12:53 ظهرا.

موعد صلاة العصر الساعة 4:30 عصرا.

موعد صلاة المغرب الساعة 7:39 مساء.

موعد صلاة العشاء الساعة 9:06 مساء.

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