مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الجمعة 5-5-2023

الصلاة هى عماد الدين والركن الثاني من أركان الاسلام ، لذا يحرص المسلمون على اقامتها في مواعيدها.

وتختلف مواقيت الصلاة باختلاف طول الليل والنهار، كما تختلف من محافظة لأخرى حسب موقعها الجغرافي، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الجمعة 5-5-2023.

مواقيت الصلاة في القاهرة

موعد أذان الفجر 4:34 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:52 صباحاً

موعد أذان العصر 4:29 مساءً

موعد أذان المغرب 7:34 مساءً

موعد أذان العشاء 8:59 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

موعد أذان الفجر 4:36 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:57 صباحاً

موعد أذان العصر 4:36 مساءً

موعد أذان المغرب 7:41 مساءً

موعد أذان العشاء 9:08 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

موعد أذان الفجر 4:29 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:48 صباحاً

موعد أذان العصر 4:25 مساءً

موعد أذان المغرب 7:31 مساءً

موعد أذن العشاء 8:57 مساءً

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

موعد أذان الفجر 4:28 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:40 صباحاً

موعد أذان العصر 4:13 مساءً

موعد أذان المغرب 7:19 مساءً

موعد أذان العشاء 8:41 مساءً

مواقيت الصلاة في أسيوط

موعد أذان الفجر 4:34 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:53 صباحاً

موعد أذان العصر 4:26 مساءً

موعد أذان المغرب 7:32 مساءً

موعد أذان العشاء 8:54 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان

موعد أذان الفجر 5:19 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:21 صباحاً

موعد أذان العصر 4:47 مساءً

موعد أذان المغرب 6:55 مساءً

موعد أذان العشاء 8:14 مساءً