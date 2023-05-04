هل يجوز الصيام بدون تبييت النية؟.. الإفتاء تُجيب

“هل يجوز الصيام دون تبييت النية؟”.. تساؤل تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تجيب عنه دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الإلكتروني، مؤكدًة أن الصيام بدون تبييت النية ليلا غير صحيح.

واستشهدت دار الإفتاء بالسنة النبوية حيث قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: «لَا عَمَلَ لِمَنْ لَا نِيَّةَ لَهُ».

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن الصيام نوعان، الأول هو صيام الفرض كصيام شهر رمضان والنذر وغيره، أما الثاني فهو صيام السنة كصيام الإثنين والخميس من كل أسبوع، ويجب أن يبيت الصائم نية الصوم من الليل قبل صيام الفروض.

شروط نية صيام السنة

أما عن صيام السنة، فلها شروط أوضحتها دار الإفتاء، قائلة: «في حال صيام أيام ليست فرضا وإنما هي سنة، في هذه الحالة لا تكون نية الصيام واجبة على العبد ليلا وقبل بدء فترة الصيام، إنما يمكنه أن ينوي الصيام أثناء النهار ولكن بشرط ان ينوي الصيام قبل أن أذان الظهر، فإذا أذن الظهر ولم ينو العبد الصيام بعد، في هذه الحالة يكون صيامه غير صحيح».

وأشارت دار الإفتاء، إلى أنه على المرء تبييت النية من الليل قبل بدء الصيام، وهذا كي يتم تمييز مراتب العبادات عن بعضها، مشيرة إلى ما قاله الإمام النووي في «روضة الطالبين» (2/ 350): «ويجب تعيين النية في صوم الفرض، سواء فيه صوم رمضان والنذر والكفارة وغيرها».