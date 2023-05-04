الخميس 04 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

هل يجوز الصيام بدون تبييت النية؟.. الإفتاء تُجيب

الصيام
الصيام

“هل يجوز الصيام دون تبييت النية؟”.. تساؤل تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تجيب عنه دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الإلكتروني، مؤكدًة أن الصيام بدون تبييت النية ليلا غير صحيح.

واستشهدت دار الإفتاء بالسنة النبوية حيث قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: «لَا عَمَلَ لِمَنْ لَا نِيَّةَ لَهُ».

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن الصيام نوعان، الأول هو صيام الفرض كصيام شهر رمضان والنذر وغيره، أما الثاني فهو صيام السنة كصيام الإثنين والخميس من كل أسبوع، ويجب أن يبيت الصائم نية الصوم من الليل قبل صيام الفروض.

شروط نية صيام السنة 

أما عن صيام السنة، فلها شروط أوضحتها  دار الإفتاء، قائلة: «في حال صيام أيام ليست فرضا وإنما هي سنة، في هذه الحالة لا تكون نية الصيام واجبة على العبد ليلا وقبل بدء فترة الصيام، إنما يمكنه أن ينوي الصيام أثناء النهار ولكن بشرط ان ينوي الصيام قبل أن أذان الظهر، فإذا أذن الظهر ولم ينو العبد الصيام بعد، في هذه الحالة يكون صيامه غير صحيح».

وأشارت دار الإفتاء، إلى أنه على المرء تبييت النية من الليل قبل بدء الصيام، وهذا كي يتم تمييز مراتب العبادات عن بعضها، مشيرة إلى ما قاله الإمام النووي في «روضة الطالبين» (2/ 350): «ويجب تعيين النية في صوم الفرض، سواء فيه صوم رمضان والنذر والكفارة وغيرها».

هل يجوز الصيام بدون نية الصيام الإفتاء المصرية دار الافتاء المصرية

الأكثر قراءة

اتحاد الكرة ينوى استبعاد الزمالك من دورى أبطال إفريقيا

السيسى لأحد العمال فى العاصمة الإدارية: هعملك اللى إنت عايزه (فيديو)

أول قرار من النيابة فى واقعة عقر كلب لطفلة بالدقى

يديرها 4 مسجلين خطر.. الأمن يداهم 11 مصحة لعلاج الإدمان فى القليوبية

وزير الخارجية يجرى اتصالين مع رئيس مجلس السيادة السودانى وقائد «الدعم السريع»

"كلنا واحد" توفر السلع الغذائية للمواطنين بتخفيضات تصل لـ60%

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

خطوات استعادة سوريا

أحمد المريخي

نجيب محفوظ.. سيرة شعبية

محمد المعتصم

الحوار الوطنى.. انطلاقة نحو المستقبل

محمد سامي محجوب

"سلام على إبراهيم".. أن يكون التاريخ حيًا

سامح الأسوانى

النيل الآمن من الرمال المتحركة

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. اختلاف لا خلاف

وائل لطفي

الوحدة فى إطار التنوع

بكر عويضة يكتب: تتويج تشارلز يحدّث نهج إليزابيث

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تعلن استشهاد 3 وإصابة 4 برصاص الاحتلال

بينها «القيادة الجنوبية».. الجيش الإسرائيلى يعلن تعيينات جديدة فى هيئة الأركان

بعد تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وغزة.. الأسباب والرد والتداعيات