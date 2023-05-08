مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 8 مايو 2023 فى محافظات مصر
يقدم موقع "الدستور" لمتابعيه خدمة عرض مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 8 مايو 2023 في محافظات مصر، والتي يزداد البحث عنها في ظل تطبيق التوقيت الصيفي.
ننشر مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 8 مايو 2023 في محافظات مصر
في هذا التقرير ننشر مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 8 مايو 2023 في محافظات مصر التي تختلف فيها أوقات الصلاة.
مواعيد الصلاة اليوم في مدينة القاهرة
موعد أذان الفجر: 4:31 ص.
موعد أذان الظهر: 12:52 م.
موعد أذان العصر: 4:29 م.
موعد أذان المغرب: 7:36 م.
موعد أذان العشاء: 9:02 م.
مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية
موعد أذان الفجر: 4:32 ص.
موعد أذان الظهر: 12:57 م.
موعد أذان العصر: 4:36 م.
موعد أذان المغرب: 7:43 م.
موعد أذان العشاء: 9:11 م.
مواعيد الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد
موعد أذان الفجر: 4:23 ص.
موعد أذان الظهر: 12:47 م.
موعد أذان العصر: 4:26 م.
موعد أذان المغرب: 7:34 م.
موعد أذان العشاء: 9:01 م.
مواعيد الصلاة اليوم في مدينة أسيوط
موعد أذان الفجر: 4:39 ص.
موعد أذان الظهر: 12:52 م.
موعد أذان العصر: 4:24 م.
موعد أذان المغرب: 7:32 م.
موعد أذان العشاء: 8:54 م.
مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الأقصر
موعد أذان الفجر: 4:38 ص.
موعد أذان الظهر: 12:46 م.
موعد أذان العصر: 4:15 م.
موعد أذان المغرب: 7:23 م.
موعد أذان العشاء: 8:45 م.
مواعيد الصلاة اليوم في مدينة أسوان
موعد أذان الفجر: 4:41 ص.
موعد أذان الظهر: 12:45 م.
موعد أذان العصر: 4:11 م.
موعد أذان المغرب: 7:20 م.
موعد أذان العشاء: 8:40 م.
مواعيد الصلاة اليوم في مدينة كفر الشيخ
موعد أذان الفجر: 4:29 ص.
موعد أذان الظهر: 12:53 م.
موعد أذان العصر: 4:32 م.
موعد أذان المغرب: 7:40 م.
موعد أذان العشاء: 9:07 م.
مواعيد الصلاة اليوم في مدينة العريش
موعد أذان الفجر: 4:17 ص.
موعد أذان الظهر: 12:41 م.
موعد أذان العصر: 4:20 م.
موعد أذان المغرب: 7:28م.
موعد أذان العشاء: 8:55 م.
مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الغردقة
موعد أذان الفجر: 4:29 ص.
موعد أذان الظهر: 12:41 م.
موعد أذان العصر: 4:13 م.
موعد أذان المغرب: 7:21 م.
موعد أذان العشاء: 8:44 م.