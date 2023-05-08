مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 8 مايو 2023 فى محافظات مصر

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ننشر مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 8 مايو 2023 في محافظات مصر



في هذا التقرير ننشر مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 8 مايو 2023 في محافظات مصر التي تختلف فيها أوقات الصلاة.



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:31 ص.

موعد أذان الظهر: 12:52 م.

موعد أذان العصر: 4:29 م.

موعد أذان المغرب: 7:36 م.

موعد أذان العشاء: 9:02 م.



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية



موعد أذان الفجر: 4:32 ص.

موعد أذان الظهر: 12:57 م.

موعد أذان العصر: 4:36 م.

موعد أذان المغرب: 7:43 م.

موعد أذان العشاء: 9:11 م.

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد

موعد أذان الفجر: 4:23 ص.

موعد أذان الظهر: 12:47 م.

موعد أذان العصر: 4:26 م.

موعد أذان المغرب: 7:34 م.

موعد أذان العشاء: 9:01 م.

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة أسيوط

موعد أذان الفجر: 4:39 ص.

موعد أذان الظهر: 12:52 م.

موعد أذان العصر: 4:24 م.

موعد أذان المغرب: 7:32 م.

موعد أذان العشاء: 8:54 م.



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الأقصر

موعد أذان الفجر: 4:38 ص.

موعد أذان الظهر: 12:46 م.

موعد أذان العصر: 4:15 م.

موعد أذان المغرب: 7:23 م.

موعد أذان العشاء: 8:45 م.

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة أسوان

موعد أذان الفجر: 4:41 ص.

موعد أذان الظهر: 12:45 م.

موعد أذان العصر: 4:11 م.

موعد أذان المغرب: 7:20 م.

موعد أذان العشاء: 8:40 م.

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة كفر الشيخ

موعد أذان الفجر: 4:29 ص.

موعد أذان الظهر: 12:53 م.

موعد أذان العصر: 4:32 م.

موعد أذان المغرب: 7:40 م.

موعد أذان العشاء: 9:07 م.

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة العريش

موعد أذان الفجر: 4:17 ص.

موعد أذان الظهر: 12:41 م.

موعد أذان العصر: 4:20 م.

موعد أذان المغرب: 7:28م.

موعد أذان العشاء: 8:55 م.



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الغردقة

موعد أذان الفجر: 4:29 ص.

موعد أذان الظهر: 12:41 م.

موعد أذان العصر: 4:13 م.

موعد أذان المغرب: 7:21 م.

موعد أذان العشاء: 8:44 م.