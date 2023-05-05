«اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك».. أفضل أدعية يوم الجمعة

يعتبر يوم الجمعة من أفضل الأيام والذي يستغله الكثيرين في التقرب إلى الله من خلال الدعاء، ففي السطور التالية نقدم أفضل وأشهر الأدعية المفضلة يوم الجمعة.

أفضل أدعية يوم الجمعة:

اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، اللهم إني أعوذ بك من الفقر، والقلة والذلة وأعوذ بك من أن أَظلِم أو أُظلَم. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.

يأرب اقسم لنا ببركة هذا اليوم العظيم أن نكون لك في هذا الشهر الكريم من الصائمين القائمين القانتين لوجهك الكريم، واقسم لنا أن نكون فيه من عتقاء النار ومن ورثة جنات النعيم.

اللهم أنت ملاذنا، وأنت مولانا، وأنت العليم بحالنا، إن لم ترحمنا يا رب فمن يرحمنا، وإن لم تغفر لنا فمن يغفر لنا، جئناك يا ربّي منيبين تائبين خاضعين نرجو مغفرتك ونخشى عذابك، ونسألك ألّا تغيب شمس يوم الجمعة إلّا وقد غفرت لنا ذنوبنا جميعها وتجاوزت عن صغيرها وكبيرها يا أرحم الراحمين يا رب.

اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك، اللهم لا تمنع بذنوبنا فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا.

اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، اللهم إني أعوذ بك من الفقر، والقلة والذلة وأعوذ بك من أن أَظلِم أو أُظلَم. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.

اللهم في يوم الجمعة نسألك أن تغفر ذنوبنا جميعها، وأن تتقبّل منّا توبتنا، وأن تعفو عنّا وترحمنا، اللهم اغفر ذنوبي، واستر عيوبي، واعفُ عن خطاياي، وتجاوز عن تقصيري وإسرافي في أمري.

اللهم إنا ندعوك في ظهر الغيب امنن عليها بالشفاء وردها إلينا سالمة من كل داء وبلاء يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اشف وعافي جميع مرضى المسلمين إنك نعم المولى ونعم المجيب، جمعة مباركة.

يارب ارزقنا حلاوة الأخوة وطول الصحبة ولذة المغفرة وصفاء الود وتجنب الزلل وبلوغ الأمل وحسن الخاتمة بصلاح العمل، و أكرم أحبتي بالأخبار السارة والأعمال الصالحة، والأرزاق الدائمة، والسعادة في الدنيا والآخرة، واحفظ اللهم بلادنا وامنحها الأمن والأمان.