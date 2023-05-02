أبرز أدعية الفجر اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023

يقدم موقع الدستور لمتابعيه خدمة عرض دعاء الفجر وأبرز أدعية الصباح اليوم لمن يبحثون عنها والاقتداء بالأحاديث التي تروي أهمية الدعاء في هذه الأوقات.

اقرأ ايضا

دعاء الفجر.. أبرز أدعية الصباح اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023



في هذا التقرير ننشر دعاء الفجر وأبرز أدعية الصباح اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023.



اللهم لا تكسر قلب من دعاك وهو منتظر منك فرج قريب.. اللهم أبسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم يا من انشق الفجر بأمره وتوزعت الأرزاق بكرمه اجعل يومنا هذا حافل بكل خير.. اللهم لا تبتلينا بعيب كرهناه في غيرنا.. ولا تغير علينا حالًا إلا لأحسنه وأعنا على شكرك وحسن عبادتك





اللهم لا ترفع عني غطاء سترك، ولا تبتلينا فيما لا نستطيع عليه صبرًا.. اللهم إني أسألك راحة في البدن وراحة في القلب وراحة في النفس واجعل لنا يارب من كل ضيق مخرجا ومن كل هما فرجا ومن كل دعاء قبول واستجابة.. اللهم اجعل في هذا الفجر فرجا لكل صابر وشفاء لكل مريض واستجابة لكل دعاء ورحمة لكل أموات المسلمين.



اللهم في فجر يومنا هذا أسألك أن ترزقني ما أريد وما احتاج إليه فلا أحد يعرف ما بداخلي سواك.. اللهم بدل حزني فرحا وطمأنينة وهمومي سعادة وضيقي فرجا وأرزقني يوما أفضل من أمسي.. اللهم إني وليتك أمري فأعوذ بك من سوء حظي وضيق صدري وفراغ صبري واجعلني يارب ممن نظرت إليه فرحمته وسمعت دعاؤه فأجبته.



اللهم إني أعوذ بك من شرّ كل جبّار عنيد، وشيطان مريد، ومن شر قضاء السوء، وشرّ كل دابة أنت آخذ بناصيتها إنّ ربي على صراط مستقيم، اللهم أنت الحليم فلا تعجل، وأنت الجواد فلا تبخل، وأنت العزيز فلا تذل، وأنت المنيع فلا ترام، وأنت المجير فلا تضام، وأنت على كل شيء قدير.





اللهم اكفني ما أهمني، وما لا أهتم له، اللهم زودني بالتقوى، واغفر لي ذنبي، ووجهني للخير أينما توجهت، اللهم يسرني لليسرى، وجنبني العسرى.





اللهمّ إنّي أستغفرك لكلّ ذنب خطوت إليه برجلي، ومددت إليه يدي أو تأمّلته ببصري، وأصغيت إليه بأذني، أو نطق به لساني، أو أتلفت فيه ما رزقتني ثمّ استرزقتك على عصياني فرزقتني، ثمّ استعنت برزقك على عصيانك فسترته عليّ، وسألتك الزّيادة فلم تحرمني ولا تزال عائدا عليّ بحلمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين



اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي وتصلح بها أمري، وتغني بها فقري، وتذهب بها شري، وتكشف بها همي وغمي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيض بها وجهي



اللهم يا فاتح الأبواب ومنزل الكتاب وجامع الأحباب يا الله ارزق أحبتي رزقا كالأمطار يا الله. اللهم اجمع أحبتي بكل من يحبون، وهوّن عليهم كل صعب



اللهم إني أعوذ بك من العجز، والكسل، والجبن، والبخل، والهرم، وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها.