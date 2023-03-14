الثلاثاء 14 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

« يا رؤوف يا سميع».. أفضل أدعية طلب المغفرة من الله

أفضل أدعية طلب المغفرة
أفضل أدعية طلب المغفرة من الله

اقترب شهر رمضان، ومعه يسعى الكثيرون لجعله نقطة تحول وطلب المغفرة والعفو من الله، حيث يتساءل البعض عن أفضل أدعية المغفرة على مواقع البحث الاجتماعي، لذا نقدم بعضها وفقًا لما للقرآن الكريم والسنة النبوية.

أفضل أدعية طلب المغفرة من الله

اللهم إنّي أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلبٍ لا يخشع، ومن دعاءٍ لا يستجاب يا ربّ العالمين، اللهمّ إنّي أعوذ بك من جهل البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء.

يا رؤوف يا سميع يا مجيب الدعوات اللهم إني أسألك المغفرة اللهم إني أسألك المغفرة اللهم إني أسألك المغفرة اللهم إني أسألك باسمك الأعظم اللهم إني أسألك باسمك الكريم اللهم إني أسألك باسمك الرحيم اللهم إني أسألك باسمك الغفور أن تغفر لي ذنبي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات.

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أدعية لفك الكرب.. دعاء الصباح اليوم الأحد 5 مارس 2023

اللهم إنا نسألك السريرة الصادقة والدمعة الخالصة والعمل الصالح والحياة الطيبة ونسألك مرداً إليك غير مخز ولا فاضح يارب العالمين.

اللهم نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم وتحية الملائكة المقربين وأن نكون من أصحاب عليين في روح وريحان وجنة نعيم يارب العالمين.

اللهم ارحم ضعفي وفرج همي واجبر كسري وآمن خوفي وأمطرني برزق من عندك لاحد له، وفرج من عندك لا مد له، وخير من عندك لا عدد له.

اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك.

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أدعية استقبال شهر رمضان 2023 مكتوبة وكيفية استقباله

إلهي انك أنت العزيز الجبار الذي لا اله الا أنت الهنا واله كل شيء الها واحدا، أسألك بحرمة الكلمات التامات كلها الأمن والعفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، والأهل والجسد والمال والولد والمسلمين أجمعين يارب العالمين انك على كل شيء قدير، وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين، واكشف عني ما نزل بي من ضر وشر كل ما أردت من الأمور، وخلصني خلاصا جميلا يا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللهم أنت ربُّنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء لك بذنوبنا، فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

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