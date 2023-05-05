الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أوقاف القدس: 40 ألف أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

المسجد الأقصي
المسجد الأقصي

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، قبل قليل، بأن عشرات الآلاف أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك اليوم، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط المسجد والبلدة القديمة.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن نحو 40 ألف مواطن أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، وسط انتشار قوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط المسجد، وتمركزها عند بواباته، والتدقيق في البطاقات الشخصية للمصلين.

مستشار الرئيس الفلسطينى: إسرائيل عصابة إجرامية إرهابية تسمى نفسها دولة

والخميس، أدان مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش، جريمة الاحتلال في نابلس والتي أسفرت عن ارتقاء ثلاثة شهداء.

وقال الهباش، في بيان "نحن أمام عصابة إجرامية إرهابية تسمي نفسها دولة، ولا معنى للحديث عن السلام أو الاستقرار أو الأمن بوجودها".

وأكد مستشار الرئيس الفلسطيني أن السلام لا يأتي عبر استمرار العدوان والإجرام اللذين تقوم بهما قوات الاحتلال، ولا عبر انتهاك حرمة المقدسات والحقوق، وإنما عبر الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وتقرير المصير.

وأضاف أن عصابة الاحتلال الإرهابية وتحالف الشر "نتنياهو- بن غفير" يعتقدان أن شعبنا سيستسلم ويرفع الراية، مضيفًا أن هذا لن يحدث، فنضال شعبنا مستمر منذ 100 عام رفضًا للظلم والاستعمار، ولن نقبل إلا بحريتنا وإقامة دولتنا وعاصمتنا الأبدية القدس، مهما كانت التضحيات.

وقال نادي الأسير إن حالة من التوتر الشديد لا تزال تسود أقسام الأسرى في سجون الاحتلال كافة، وذلك بعد مرور يومين على جريمة اغتيال الأسير خضر عدنان.

وحمّل إدارة السجون المسئولية الكاملة عن مصير الأسير محمد خروشة من نابلس، بعد تعرضه لاعتداء وحشيّ من السجانين أمس، وعلى إثره نُقل إلى أحد المستشفيات دون معرفة تفاصيل كافية عن وضعه الصحي حتّى الآن. 

صلاة الجمعة المسجد الأقصى قوات الاحتلال الإسرائيلي الإحتلال الإسرائيلي البلدة القديمة

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