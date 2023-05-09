الثلاثاء 09 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مدبولى: لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة بدون قطاع خاص ديناميكى وتنافسى

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة بدون قطاع خاص ديناميكي وتنافسي، وهو أمر بالغ الأهمية وتضعه الحكومة المصرية في مقدمة أولوياتها لخلق فرص عمل لائقة وزيادة الصادرات وتنويع الاقتصاد، لذلك نحن ملتزمون بتحسين بيئة أعمالنا من خلال تبسيط بيئة الاستثمار والحد من البيروقراطية، وتحقيق الشفافية، وحماية حقوق الملكية الفكرية.

التنمية تبدأ من رحلة تنمية البنية التحتية 

وأضاف خلال كلمته في حفل إطلاق الإطار الاستراتيجي بين مصر والأمم المتحدة، أن النظريات والمبادئ الإنمائية أثبتت على مر العصور أن التنمية تبدأ من رحلة تنمية البنية التحتية للدول كأساس تبنى عليه المسارات المختلفة، ويعد أمرًا حيويًا لتعزيز قدراتنا التنافسية وجذب الاستثمارت والمشاركة في سلاسل الإنتاج والتمويل والتجارة الإقليمية والدولية. 

مصطفى مدبولى التنمية المستدامة تنافسي الحكومة المصرية خلق فرص عمل لائقة تنويع الاقتصاد

مواد متعلقة

مدبولى: نسعى للاستثمار فى رأس المال البشرى لزيادة وتحسين الإنتاج

مدبولى: الدولة شرعت فى تنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية لدعم ملايين الأسر المصرية

مدبولى: مصر تولى اهتمامًا بمستقبل القارة الإفريقية لحاجتها للجهود المشتركة

مدبولى: مصر فى طليعة الدول بمكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر

الأكثر قراءة

مشاركة طلاب برامج الهندسة بجامعة المنصورة الأهلية بالملتقى الثانى

إصابة سيدتين في تصادم معدية ببورفؤاد

إلغاء تكليف 8 موجهين من واضعي أسئلة الامتحانات بالقليوبية

مدبولى: نسعى للاستثمار فى رأس المال البشرى لزيادة وتحسين الإنتاج

مدبولى: الدولة شرعت فى تنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية لدعم ملايين الأسر المصرية

انخفاض أسعار الغاز الطبيعي لـ 2.232 دولار للمليون وحدة حرارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

أحمد الصغير

فى مواجهة رياح الشرق العاتية 2

وائل لطفي

من فوائد الحوار

عبدالوهاب داود

كيف تحققت نبوءة عبدالناصر لخالد محيى الدين؟

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد فلسطينيين اثنين فى غارة إسرائيلية ضد «خان يونس» بغزة

فرنسا تحض إسرائيل على احترام القانون الدولى الإنسانى

مصدر فلسطينى: الحديث عن سفر قيادات المقاومة المغتالين إلى مصر «ليس صحيحًا»