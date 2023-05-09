مدبولى: لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة بدون قطاع خاص ديناميكى وتنافسى

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة بدون قطاع خاص ديناميكي وتنافسي، وهو أمر بالغ الأهمية وتضعه الحكومة المصرية في مقدمة أولوياتها لخلق فرص عمل لائقة وزيادة الصادرات وتنويع الاقتصاد، لذلك نحن ملتزمون بتحسين بيئة أعمالنا من خلال تبسيط بيئة الاستثمار والحد من البيروقراطية، وتحقيق الشفافية، وحماية حقوق الملكية الفكرية.

التنمية تبدأ من رحلة تنمية البنية التحتية

وأضاف خلال كلمته في حفل إطلاق الإطار الاستراتيجي بين مصر والأمم المتحدة، أن النظريات والمبادئ الإنمائية أثبتت على مر العصور أن التنمية تبدأ من رحلة تنمية البنية التحتية للدول كأساس تبنى عليه المسارات المختلفة، ويعد أمرًا حيويًا لتعزيز قدراتنا التنافسية وجذب الاستثمارت والمشاركة في سلاسل الإنتاج والتمويل والتجارة الإقليمية والدولية.