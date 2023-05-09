لو فاتك الترند| أحمد جلال عبدالقوى الأعلى بحثًا وأحداث السودان تتصدر الترند

تضمن ترند اليوم الثلاثاء، مجموعة من الأخبار والتي تنوعت ما بين أخبار فنية واجتماعية وسياسية، وفى هذا السياق يرصد "الدستور" لكم أبرز أخبار نشرة "لو فاتك الترند".

- كشف السبب وراء تعرض الفنان أحمد جلال عبدالقوي للإغماء في كافيه بالمهندسين

تعرض الفنان الشاب أحمد جلال عبدالقوي، إلى حالة إغماء مساء أمس الإثنين، أثناء تواجده بأحد الكافيهات في منطقة المهندسين، ما استدعى نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة، وتبين من التحاليل التي أُجريت للفنان الشاب، أنه تناول جرعة زائدة من المخدرات، جعلته لا يستطيع التنفس.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

- فريدة سيف النصر تكشف سبب عدم زواجها بعد رحيل زوجها

أكدت الفنانة فريدة سيف النصر أن أكثر شيء يدفعها للرد والدخول في نقاشات، عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك"، هو إذا اقترب أحد من مصر، معلقة: "بلدنا خط أحمر"، وكشفت- خلال حوارها ببرنامج "مساء dmc" مع الإعلامية إيمان الحصري المذاع عبر فضائية dmc- عن سبب غيابها عن الساحة الفنية لسنوات.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

- قناة الكأس: حمدي فتحي يتلقى عرضًا للانتقال إلى الدوري القطري

كشفت تقارير إعلامية أن حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد تلقى عرضًا للانتقال إلى الدوري القطري، بداية من الموسم المقبل، وذكرت شبكة قنوات الكأس القطرية، في تغريدة نشرتها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

- الصحة العالمية: ارتفاع الوفيات لـ604 وإصابة 5000 في حرب السودان

أفادت قناة العربية بارتفاع عدد الوفيات لـ604 وإصابة أكثر من 5000 في الصراع بالسودان، بحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية، واندلعت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل، وسط وجنوب العاصمة السودانية الخرطوم.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)