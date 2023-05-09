كشف السبب وراء تعرض الفنان أحمد جلال عبدالقوي للإغماء في كافيه بالمهندسين

تعرض الفنان الشاب أحمد جلال عبدالقوي، إلى حالة إغماء مساء أمس الإثنين، أثناء تواجده بأحد الكافيهات في منطقة المهندسين، ما استدعى نقله إلى أحد المستشقسات الخاصة.

وتبين من التحاليل التي أُجريت للفنان الشاب، أنه تنلاول جرعة زائدة من المخدرات، جعلته لا يستطيع التنفس، ما عرضه لاختناق حتى سقط مغشيًا عليه.

يشار إلى أن الفنان أحمد جلال عبدالقوي، ولد في مدينة القاهرة في عام 1984، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، ومثل في عدد من المسلسلات التليفزيونية، منها: "حديث الصباح والمساء، الليل وآخره، حضرة المتهم أبي، دكتور أمراض نسا".