الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

فريدة سيف النصر تكشف سبب عدم زواجها بعد رحيل زوجها

فريدة سيف النصر
فريدة سيف النصر

أكدت الفنانة فريدة سيف النصر، أن أكثر شيء يدفعها للرد والدخول في نقاشات عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك"، هو إذا اقترب أحد من مصر، معلقة: “بلدنا خط أحمر”.

وكشفت “سيف النصر”، خلال حوارها ببرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية dmc، عن سبب غيابها عن الساحة الفنية لسنوات، مؤكدة أنها ابتعدت لتربية نجلها الوحيد، والذي رفضت الزواج بأخر بعد رحيل زوجها لأنها ترى أن الرجل الغريب لن يكون مثل والد نجلها، كما لم تأتمن أي رجل على نجلها.

 

تربيتها للحيوانات

وقالت “سيف النصر”، خلال الحلقة، أنها أثناء تصوير مسلسل "عملة نادرة"، شاهدت كلاب بلدي في منطقة التصوير وكانت تتم بهم وتحضر لهم طعامًا يوميًا وكانوا يرافقونها طوال التصوير، حتى أنها وقت غيابها عن التصوير كانت الكلاب تجلس أمام غرفتها وترفض الأكل حتى تحضر لهم، وبعد 7 أشهر تصوير أخذتهم معها حتى لا تتركهم يموتوا.

فريدة سيف النصر الساحة الفنية الزواج تربيتها للحيوانات غيابها مسلسل عملة نادرة

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