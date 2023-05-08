قناة الكأس: حمدي فتحي يتلقى عرضًا للانتقال إلى الدوري القطري

كشفت تقارير إعلامية أن حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد تلقى عرضًا للانتقال إلى الدوري القطري، بداية من الموسم المقبل.

وذكرت شبكة قنوات الكأس القطرية في تغريدة نشرتها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: " حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي المصري يتلقى عرضًا من أحد أندية دورينا".

ولم تكشف القناة، هوية النادي الذي يرغب في الحصول على خدمات حمدي فتحي.

ويقدم حمدي فتحي – البالغ من العمر 28 عامًا – مستويات رائعة، خلال الموسم الحالي، مع الأهلي، الذي شارك معه في 29 مباراة (في كافة المسابقات)، سجل خلالها 4 أهداف، وصنع ثلاثة أهداف.

كما ساهم فتحي، في تتويج الأهلي، بلقب كأس مصر (موسم 2021-2022)، والذي أحرزه الشهر الماضي، عقب تغلبه على بيراميدز، في المباراة النهائية للبطولة، والتي جمعتهما على ستاد القاهرة الدولي.

وسجل حمدي فتحي، هدف الفوز للأهلي، في المباراة التي انتهت بفوز القلعة الحمراء بهدفين مقابل هدف.

كما ساهم فتحي، في تأهل الأهلي، إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، بتسجيله هدفًا قاد به القلعة الحمراء، للفوز بهدفين مقابل هدف، على الرجاء البيضاوي المغري، صمن ذهاب ربع نهائي البطولة.