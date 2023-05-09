الثلاثاء 09 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس هيئة المحطات النووية يُشارك في فعاليات منتدى الطاقة بأبوظبي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شارك الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، اليوم الثلاثاء، في الجلسة حوارية تحت عنوان “إدخال الطاقات النووية للدول، لماذا وكيف وأين نحن الآن؟” خلال مشاركته في منتدى الطاقة النووية التابع للمؤتمر العالمي للمرافق الذي يعقد في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 8 إلى 10 مايو 2023 ويتم تحت رعاية من مؤسسة الإمارات للطاقة النووية.

وأوضح الإيجابيات التي يقدمها استخدام خيار الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء على الدول بشكل عام والأثار الإيجابية لمشروع محطة الضبعة النووية على الدولة المصرية بشكل خاص من دعم خطط التنمية للدولة وتطوير مرافق البنية التحتية العلمية والدور الذي يسهم به للارتقاء بالنواحي الاجتماعية والاقتصادية من خلال الفرص المباشرة وغير المباشرة التي يوفرها المشروع سواء كان للعمل أو المشاركة في تنفيذه.

كما أوضح أنه في هذا الإطار فقد انتقل المشروع من مرحلة التقبل الجماهيري إلى مرحلة جديدة هي مرحلة الدعم الجماهيري، حيث يمثل مشروع محطة الضبعة النووية حلم المصريين منذ عقود طويلة والذي صار الآن حقيقة واقعة.

وعن أفضل الممارسات لمشروع المحطة النووية بالضبعة، صرح أن هناك العديد من الممارسات الحسنة والتي حظت بإشادة من الخبراء والمجتمع الدولي ولعل منها إنشاء المدرسة الفنية بمدينة الضبعة وما تبع ذلك من الإقبال الشديد لطلب الالتحاق بالمدرسة من مختلفة الطلبة ومن منطقة الضبعة علي وجه الخصوص وهو الأمر الذي يوثق مدى الدعم الجماهيري لخيار الطاقة النووية التي اتخذته الدولة المصرية.

وفي إطار متسق، فقد أوضح المزايا الاقتصادية من استخدام الطاقة النووية وقدرتها التنافسية العالية مقارنة ببدائل إنتاج الكهرباء الأخرى والفرص المستقبلية الواعدة لدول العالم وخاصة الدول الإفريقية من استخدام المفاعلات الصغيرة النموذجية وأهمية التحدث بعمق عن العوائد والفوائد على الدول المختلفة من تبني خيارات الطاقة النووية.

كما شارك المهندس محمد رمضان نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والصيانة في الجلسة الحوارية تحت عنوان: "تمويل تحولات الطاقة: كيف يمكن خلق بيئة مفيدة للاستثمار في المشروعات والتكنولوجيات الجديدة الواعدة؟"

وأوضح التحديات التي تواجهه تمويل محطات القوى النووية وكيفية مواجهتها وأهمية الدور الحكومي في هذا الصدد من أجل التغلب على هذه التحديات لنجاح تنفيذ مشروعات محطات القوى النووية.

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