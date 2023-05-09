حسم اختيار 11 عضوًا بغرفة القاهرة التجارية للدورة الجديدة 2023 - 2027

حسم المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، الأممور بالنسبة لتشكيل غرفة القاهرة للدورة الجديدة 2023 - 2027، قبل الانتخابات التي كان من المقرر لها في 17 يونيو المقبل.

وجاء ذلك بدعوة "العربي" للمرشحين الـ30 على إلى لقاء حواري، وفتح لغة حوار بينهم على أهمية تفضيل المصلحة العامة واختيار الـ11 عضوًا بالتزكية دون اللجوء للإجراءات الانتخابية المُقرر لها 17 من يونيو القادم، وهو ما لاقى قبولًا فوريًا من كافة المرشحين ومباركة الأعضاء الذين تم اختيارهم للفوز بالتزكية، على أن يكون الجميع يدًا واحدة في خدمة غرفة القاهرة والاقتصاد القومي بشكل عام.

وأعلن "العربي" عن الـ 11 عضوًا الذين تم الاتفاق على اختيارهم بالتزكية من بين الثلاثين مرشحًا لغرفة القاهرة، وهم " اللواء صلاح العبد وأيمن عشري وسيد النواوي وأشرف الشيمي وأشرف خضر وشريف يحيى وخالد حسانين ومحمد مهران ومحمد منظور وإيهاب سعيد ومحمد سامي " .

وتعهد الجميع على التعاون "ولم الشمل" لخدمة هذا الكيان الكبير وهو غرفة القاهرة التي تمثل أكثر من 650 ألف تاجر وصانع ومستثمر ومؤدي خدمات ؛ لتطوير العمل بها بما يتناسب مع حجم وثقل تجارية العاصمة وما تمثله من مشروعات في مختلف الأنشطة.

وكان قد ترشح لانتخابات غرفة القاهرة قبل أن ينهي العربي الانتخابات بالتزكية 30 مرشحًا وهم: أحمد مجدي عبد المعبود -أحمد محمد فرج الوسيمي- أشرف خضر عثمان أحمد - أشرف محمد عبد الرحيم محمد - أيمن عشرى مرجان محروس - إيهاب سعيد دسوقي علي - تامر سمير زكى الشابورى -خالد أحمد أمين حسين- خالد حسانين حسن حسانين-سامح مصطفي زكي - سيد علي محمد النواوي -شريف يحيى السيد محمد - صلاح الدين أحمد عبد الرحيم - طارق درويش علي محمد- عماد عبد الحليم رشاد عبد الحليم -عمرو حسن أحمد سليمان -فوزي عبد المطلب سليم -كريم محمد محمد عبد المنعم- محمد إسماعيل محمد منظور - محمد حسن محمد السيد-محمد سامي عبد الحميد عبدالله-محمد سيد مصطفي مهران - محمد طلعت أحمد إسماعيل - محمد عارف عبد الرسول عبد الفتاح - منير أحمد