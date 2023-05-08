الإثنين 08 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اليونيسف تشكر جهود مصر لتسهيل عملها بمعبر قسطل البرى

جريدة الدستور

قامت السفيرة نيفين الحسيني، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين، يرافقها جيريمي هوبكنز، ممثل يونيسف في مصر، ووفد الأمم المتحدة، بزيارة ميدانية لمعبر قسطل البري على الحدود المصرية السودانية.

وصرّح جيريمي قائلاً: "نحن هنا على الحدود لنوفر الخدمات الصحية ومياه الشرب، وكذلك دورات المياه المتنقلة وأدوات العناية الشخصية والدعم النفسي الاجتماعي، وتوافد على الحدود المصرية السودانية الآلاف من الأسر النازحة الذين تعرضوا إلى ظروف قاسية جداً حتى وصلوا إلى الحدود".

وأضاف: "مدينة الخرطوم تبعد ما يقرب من 1000 كم، والرحلة خطرة وشاقة، والوضع في السودان كارثي، فيجب علينا تقديم الخدمات العاجلة للأطفال والأسر النازحة، وبالفعل نحن موجودون هنا".

في السياق، ثمّن جيريمي الجهود التي تقودها الحكومة المصرية قائلاً: «نشكر الحكومة المصرية على الاستجابة السريعة وتسهيل عملنا على الأرض، وأود أيضاً أن أشكر الهلال الأحمر المصري على ما تقوم به من جهود».

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