الإثنين 08 مايو 2023
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فتح أبواب عيادته فى السودان مجانًا.. طبيب يكشف سبب رفض عودته إلى مصر

الدكتور عبد العاطي
الدكتور عبد العاطي المناعي

كشف الدكتور عبدالعاطي المناعي، طبيب مصري في السودان، عن سبب امتناعه عن العودة إلى مصر، قائلًا: "الأوضاع الصحية في حالة يرثي لها".

وأضاف "عبدالعاطي"، في مداخلة هاتفية على قناة DMC: "منذ 3 أشهر قررت الترتيب لعمل مؤتمر طبي في السودان للسياحة العلاجية، وتوجهت لتنظيم المؤتمر بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة والسياحة السودانية والقطاع الخاص، بمشاركة (الصحة المصرية) التي كان لها دور بارع فيه.. وخلال هذا التوقيت تم افتتاح مجمع طبي في الخرطوم بوجود أطباء مصريين، لمعالجة الأشقاء السودانيين غير القادرين على السفر، وفي حالة وجود حالات تحتاج للسفر يتم نقلهم لمصر بشكل منظم يضمن سلامة المريض والجودة في تقديم السياحة العلاجية".

وتابع: "جميع التحضيرات والترتيبات للمؤتمر كانت تسير بشكل جيد حتى جاء يوم تنظيم المؤتمر بالاشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع، وكان فريق العمل وجميع المنظمين والحضور في قلب الحدث، لتشهد الأوضاع حالة من السوء المريع".

واختتم: "عند حدوث الاشتباكات فتحت أبواب عيادتي مجانا للمرضى من جميع الجنسيات، ولن أغادر لمعالجة وتقديم الخدمة الطبية بالمجان خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة".

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