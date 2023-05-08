الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

منى زكى تتصدر الترند لـ 3 أسباب مختلفة خلال ساعات

منى زكي
منى زكي

تصدرت النجمة منى زكي الترند عبر محرك البحث «جوجل» ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية لعدة أسباب، نكشف عنها خلال التقرير التالي، خاصة مع زيادة البحث عن اسمها خلال الدقائق الماضية.

أسباب تصدر منى زكي الترند

تعرضت منى زكي لمشكلة في ذراعها مؤخرًا، بعد إصابتها بالتهابات بها، ما اضطرها لتركيب "جبيرة"، وظهرت منى زكي، خلال الساعات الماضية، في صور مع مصفف الشعر عبدالله الرفاعي، كان قد نشرها عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، مما تسبب في حالة من القلق لدى محبيها ومتابعيها.

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حوار منى زكي مع محمود سعد

لم تعلق منى زكي على الأمر واكتفت بالترويج للقاء الإعلامي المنتظر مع الإعلامي محمود سعد على مسرح «أركان بلازا»، يوم الخميس 25 من مايو الجاري، ضمن حلقات المشروع الترفيهي الأكبر "سولد أوت" المقرر عرضه على منصة «ووتش إت»، ومن المقرر أن تتواجد منى في حوار مفتوح هو الأول لها بعد النجاح الساحق الذي حققته في مسسلها الأخير «تحت الوصاية» خلال الموسم الرمضاني الماضي، ويشاركها الجمهور في الحوار وتفتح قلبها للحديث عن كل أمورها الفنية والحياتية.

تغيير قصة مسلسل تحت الوصاية 

وجاء السبب الثالث الذي جعلها فى صدارة الترند خلال ساعات قليلة بعد أن شكرتها الفنانة روجينا على الهواء مباشرة، مساء أمس الأحد، في حلقة من برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، بسبب تغيير منى قصة وشخصية مسلسل «تحت الوصاية» لتشابهها إلى حد كبير مع شخصية ومسلسل «ستهم» للنجمة روجينا، والذي قدم خلال الموسم الدرامي الرمضاني الماضى، كما باركت لها على الهواء بسبب النجاح الجماهيري الجارف للمسلسل الذي شارك في بطولته كل من دياب وأحمد خالد صالح ورشدي الشامي ومها نصار وعدد كبير من النجوم.

أسباب تصدر منى زكي للتريند حوار منى زكي مع محمود سعد منى زكي النجمة منى زكي جوجل مسلسل تحت الوصاية تحت الوصاية

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