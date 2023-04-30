الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

منى زكى عن مسلسلها الأخير "تحت الوصاية": أتمنى تغيير بعض القوانين

تحت الوصاية
تحت الوصاية

قالت الفنانة منى زكي، إن مسلسل "تحت الوصاية" بمثابة تحريك للمياه الراكدة، مضيفة: "الموضوع لا يتعلق فقط بالوصاية والولاية على المال، الستات بتعاني كتير، وأتمنى يكون فيه تغيير لبعض القوانين".

وتابعت خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON": "المسلسل يتحدث عن حدوتة كبيرة وهناك أمور كثيرة سيئة في المجتمع مثل إقصاء المرأة على سبيل المثال من بعض الوظائف، حيث يتم عن إقصاء المرأة، ورغم ذلك إلا أن هناك سيدات أقوياء  محاربات يستطعن تحقيق المستحيل".

أكملت: "المرأة بتعافر حتى لو كانت بسيطة وبتكتشف قدراتها في نفسها، أنا مش بفهم بالقانون لكن لمسني مسألة الأولاد في مسلسل تحت الوصاية وقدمت الفكرة كإمراة".

تابعت أن أسباب حماسها  للعمل هي الحالة الإنسانية ، قائلة: تحمست لحالة إنسانية شوفناها كسيدات".

وعن تفاصيل وكواليس إتقانها للغة الجسد الخاصة بحنان في المسلسل، قالت: "جهد كبير للمخرج محمد شاكر خضير، وهو مخرج  متواضع ومش واخد حقه، وفنان كبير، كما أني استعين بمدربين للظهور بأفضل شكل في أي عمل فني".

وحول الصعوبات التي واجهتها في تصوير العمل، قالت: "تعدد اللوكيشنز وأصعب المشاهد عندما ضاع منها ابنها بعد كل جهدها ومعافرتها".

وحققت منى زكي نجاحًا كبيرًا خلال الموسم الدرامي الرمضاني المنقضي عبر مسلسلها "تحت الوصاية" المكون من 15 حلقة وشاركها البطولة دياب، ومها نصار، وخالد كمال، ورشدي الشامي، وأحمد خالد صالح، وأحمد عبد الحميد، والمسلسل من تأليف خالد وشيرين دياب، ومن إخراج محمد شاكر خضير، ومن إنتاج شركة ميديا هب، وبالتعاون مع الشركة المتحدة.

منى زكي تحت الوصاية مسلسل تحت الوصاية لميس الحديدى

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