تفاصيل مفاجأة "ووتش إت" فى حلقة خاصة تجمع منى زكى مع محمود سعد

أعلنت منصة «ووتش إت» عن ظهور النجمة منى زكي مع الإعلامي الكبير محمود سعد في لقاء جماهيري بأحد المسارح، في الحلقة الأولى لبرنامج الترفيه Sold Out، الذي يقدم العديد من المفاجآت عبر عروض فنية متنوعة.

ويحتفل محمود سعد بنجاح النجمة منى زكي في رمضان 2023 بمسلسل «تحت الوصاية».

ويتناول اللقاء الكثير من الكواليس الخاصة بالعمل، في لقاء منى زكي الإعلامي الأول عقب نجاح العمل، كما تتحدث عن رأيها في فكرة الوصاية، وتتحدث عن المشاهد الصعبة في العمل وتفاصيله خلال الحلقة، بجانب بعد إنساني في حياة الفنانة الكبيرة.

وحقق العمل ردود أفعال كبيرة للغاية، حيث تدخل النجمة منى زكي في صراعات عديدة مع أهل زوجها المتوفى بسبب حقها وحق أولادها خلال أحداث المسلسل، إذ تجسد دور "حنان" وهي أم وربة منزل لطفلة رضيعة وطفل آخر 9 سنوات، وتضطر خلال الأحداث للانتقال للعيش في "دمياط" لحماية أولادها وتبدأ تمتهن الصيد وتعمل بين الرجال.

وشارك في بطولة مسلسل «تحت الوصاية» مع النجمة منى زكى: دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، ويعرض حاليًا على منصه Watch It، وتأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج ميديا هب سعدى- جوهر.

وتعتبر تجربة Sold Out هي الأولى من نوعها في مصر، حيث تقدم عروضا ترفيهية كاملة لايف على مسارح مصر المختلفة، في خطوة هدفها تطوير العروض الحية بحضور الجمهور من كل الأعمار.

وتتنوع عروض Sold Out بين عروض كوميدية Stand-Up Comedy، وعروض موسيقية لأهم المطربين والفرق الموسيقية، كما تشمل لقاءات مباشرة على المسرح مع كبار الفنانين والشخصيات العامة يجريها الإعلامي محمود سعد.