الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف وعدة مناطق أخرى بالبلاد

كييف
كييف

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الإثنين، بسماع دوي عدة انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف وضواحيها.


يأتي ذلك بعدما دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، في عدة مناطق في أوكرانيا في وقت متأخر من ليلة الأحد، بما في ذلك العاصمة كييف وضواحيها.


وأكدت وسائل إعلام أوكرانية، "سماع انفجارات في ضواحي العاصمة كييف".


يوم الأحد، تم إعلان حالة التأهب الجوي في مناطق: فينيتسا، كيروفوغراد، وتشرنيغيف، بولتافا، أوديسا، ميكولايف، دنيبروبيتروفسك، وكذلك في الجزء الذي تسيطر عليها كييف من منطقة خيرسون.


مع اقتراب منتصف الليل، تم الإعلان عن إنذار في منطقتي زيتومير وسومي.


وأشار عدد من وسائل الإعلام الأوكرانية إلى وقوع انفجارات في أوديسا ما تسبب في نشوب حريق كبير هناك.
نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنى التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).


في فبراير الماضي، قال رئيس مشغل شبكة الكهرباء الأوكرانية (أوكرانيغو)، إن الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنى التحتية للطاقة في أوكرانيا بسبب الضربات الروسية قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، وتتراوح الخسائر الاقتصادية بالمليارات.

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