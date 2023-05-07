مدبولى: مصر على أتم الاستعداد لتوفير الدعم الفنى والمؤسسى للدول الإفريقية

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر عملت بدأب خلال الأعوام الماضية على تأمين مصادر الطاقة اللازمة لبرنامجها التنموي الطموح، حيث استطاعت وضع أقدامها على الطريق السليم لتنويع مصادر للطاقة من خلال مشروعات مختلفة وعملاقة لإنشاء محطات للطاقة الجديدة والمتجددة والتقليدية أو النووية.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لإقرار الاستراتيجية القطرية مع البنك الدولي، والذي نقلته فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد: «نوشك على الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر تمهيدًا لإعلانها قريبًا».

وتابع: أن مصر تعلن استعدادها التام لتوفير كافة أوجه الدعم الفني والمؤسسي للدول الإفريقية في إطار التعاون مع مجموعة البنك الدولي وشركاء التنمية، وذلك بغرض تعظيم استفادة تلك الدول من إمكانيات البنك والميزة النسبية لكافة المؤسسات التابعة له.