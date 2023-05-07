مواعيد مباريات اليوم الأحد 7-5-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2022-2023.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد، ومباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام يونايتد، في الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى مباريات كأس مصر.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر والقنوات الناقلة

- الداخلية X أسوان: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة ON Time Sports 1 HD

- سموحة X الو ايجبت: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة ON Time Sports 2 HD

- سيراميكا X دكرنس: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة ON Time Sports 1 HD

• مواعيد مباريات اليوم في البطولة العربية للأندية الأبطال والقنوات الناقلة

- تشرين السوري X الشباب السعودي: في الساعة الثامنة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة SSC 1

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- نيوكاسل يونايتد X أرسنال: في الساعة السادسة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium

- وست هام يونايتد X مانشستر يونايتد: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- أتالانتا X يوفنتوس: في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1

- تورينو X مونزا: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1

- نابولي X فيورنتينا: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1

- ليتشي X هيلاس فيرونا: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

- بروسيا دورتموند X فولفسبورج: في الساعة السادسة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 3

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

- أنجيه X موناكو: في تمام الساعة الثانية ظهرًا

- نانت X ستراسبورج: في تمام الساعة الرابعة عصرًا

- لوريان X ستاد بريست 29: في تمام الساعة الرابعة عصرًا

- أوكسير X كليرمون فوت 63: في تمام الساعة الرابعة عصرًا

- اجاكسيو X تولوز: في تمام الساعة الرابعة عصرًا

- ليون X مونبلييه: في تمام الساعة السادسة مساءً

- تروا X باريس سان جيرمان: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا