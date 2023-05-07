الأحد 07 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 7-5-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 7-5-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2022-2023.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد، ومباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام يونايتد، في الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى مباريات كأس مصر.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر والقنوات الناقلة

- الداخلية X أسوان: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة ON Time Sports 1 HD

- سموحة X الو ايجبت: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة ON Time Sports 2 HD

- سيراميكا X دكرنس: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة ON Time Sports 1 HD

• مواعيد مباريات اليوم في البطولة العربية للأندية الأبطال والقنوات الناقلة

- تشرين السوري X الشباب السعودي: في الساعة الثامنة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة SSC 1         

الأول من 4 مباريات.. توتنهام يهزم كريستال بالاس بالدورى الإنجليزى

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- نيوكاسل يونايتد X أرسنال: في الساعة السادسة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium 

- وست هام يونايتد X مانشستر يونايتد: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- أتالانتا X يوفنتوس: في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1  

- تورينو X مونزا: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1               

- نابولي X فيورنتينا: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1 

- ليتشي  X هيلاس فيرونا: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1         

 • مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

- بروسيا دورتموند X فولفسبورج: في الساعة السادسة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 3

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي 

- أنجيه X موناكو: في تمام الساعة الثانية ظهرًا 

- نانت X ستراسبورج: في تمام الساعة الرابعة عصرًا 

- لوريان X ستاد بريست 29: في تمام الساعة الرابعة عصرًا 

- أوكسير X كليرمون فوت 63: في تمام الساعة الرابعة عصرًا 

- اجاكسيو X تولوز: في تمام الساعة الرابعة عصرًا 

- ليون X مونبلييه: في تمام الساعة السادسة مساءً 

- تروا X باريس سان جيرمان: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا

اقرأ أيضاً 

مواعيد مباريات اليوم الأحد 7-5-2023 والقنوات الناقلة 

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة كاس مصر ارسنال مانشستر يونايتد الدورى الانجليزى

الأكثر قراءة

صاحب عمارة الأسطورة صالح سليم يرفض وضع اسمه عليها.. ما القصة؟

"مزيد من المكتسبات".. المكرمون فى احتفالية عيد العمال يشكرون الرئيس السيسى

شلل مرورى بالطريق الصحراوى الغربى.. السر فى "107 أطنان صلصة وحديد"

حملات لمتابعة الإعلان عن تسعيرة المواد الغذائية والخضروات فى أسواق فيصل بالسويس

التخطيط: ارتفاع الأداء الكلى لمصر من 19% فى 2019 إلى 45% فى 2021

وزير الرى: التغيرات المناخية من أهم قضايا العالم لتأثيرها على الموارد المائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تتويج آخر ملوك بريطانيا!

د.أحمد الخميسى

زيارة إلى بلزاك

وائل لطفي

رافضون وموافقون على الحوار الوطنى

د. هيثم الحاج على

الثقافة كصناعة ومصدر للدخل القومى

د.كريمة الحفناوى

عشر سنوات من حكم الرئيس الفنزويلى مادورو

أمل زيادة

"الشاويش عطية".. رياض القصبجى

علي سعدة

مصر والإمارات.. حالة عشق

خالد حريب

هل يعيد الحوار الوطنى بناء حلف 30 يونيو؟

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

العكلوك: وزير الخارجية الفلسطينى سيطلع الجامعة العربية على انتهاكات الاحتلال فى القدس

سرى للغاية.. كيف تُخفى إسرائيل قواعدها العسكرية فى الداخل والخارج؟

اختراق صفحة الكنيست الإسرائيلى الرسمية على «فيسبوك»