مواعيد مباريات اليوم الأحد 7-5-2023 والقنوات الناقلة
مواعيد مباريات اليوم الأحد 7-5-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2022-2023.
ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد، ومباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام يونايتد، في الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى مباريات كأس مصر.
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
• مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر والقنوات الناقلة
- الداخلية X أسوان: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة ON Time Sports 1 HD
- سموحة X الو ايجبت: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة ON Time Sports 2 HD
- سيراميكا X دكرنس: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة ON Time Sports 1 HD
• مواعيد مباريات اليوم في البطولة العربية للأندية الأبطال والقنوات الناقلة
- تشرين السوري X الشباب السعودي: في الساعة الثامنة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة SSC 1
• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
- نيوكاسل يونايتد X أرسنال: في الساعة السادسة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium
- وست هام يونايتد X مانشستر يونايتد: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium
• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
- أتالانتا X يوفنتوس: في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1
- تورينو X مونزا: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1
- نابولي X فيورنتينا: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1
- ليتشي X هيلاس فيرونا: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1
• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني والقنوات الناقلة
- بروسيا دورتموند X فولفسبورج: في الساعة السادسة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 3
• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي
- أنجيه X موناكو: في تمام الساعة الثانية ظهرًا
- نانت X ستراسبورج: في تمام الساعة الرابعة عصرًا
- لوريان X ستاد بريست 29: في تمام الساعة الرابعة عصرًا
- أوكسير X كليرمون فوت 63: في تمام الساعة الرابعة عصرًا
- اجاكسيو X تولوز: في تمام الساعة الرابعة عصرًا
- ليون X مونبلييه: في تمام الساعة السادسة مساءً
- تروا X باريس سان جيرمان: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا