الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير المالية: ارتفاع فاتورة الاستيراد من 5 إلى 10 مليار دولار شهريا

وزير المالية الدكتور
وزير المالية الدكتور محمد معيط

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن تقارير المؤسسات العالمية عن الاقتصاد المصري بها قدر من عدم العدالة في التعامل مع مصر.

وأضاف وزير المالية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسؤوليتي، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية صدى البلد، أن الشعب المصري تحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي بكل قوة.

وأوضح وزير المالية، أن جائحة كورونا أثرت على السياحة والطيران والمشروعات في مصر، لافتًا إلى أن الدولة ساعدت العمالة غير المنتظمة ودعمت القطاع الصحي خلال جائحة كورونا.

وأشار إلى أن إضراب سلاسل التوريد أدى إلى ارتفاع الأسعار كثيرًا، لافتًا إلى أن هناك ارتفاع في أسعار الزيوت والقمح والمواد البترولية عالميًا. 

وبين أن هناك ارتفاع في فاتورة الاستيراد من 5 مليارات إلى 10 مليار دولار شهريًا؛ بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. 

وأوضح أن أسعار الفائدة عالية في الفيدرالي الأمريكي مما ينعكس على الأسعار عالميًا، لافتًا إلى أن هناك مبالغة من المؤسسات الائتمانية العالمية بشأن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري تحت ضغط الصدمات ويواجه التحديات بكل قوة.

 

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