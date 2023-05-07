الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تضامن النواب: اتحادات الطلاب والدارسين بالخارج محور نقاش بالحوار الوطنى

النائب أحمد فتحي
النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب

كشف النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، عن أخر مستجدات الحوار الوطني.

 

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء السبت، إن لجنة الشباب عملت على مدار الشهور الماضية لسماع ما يحتاجه شباب الجامعات والمدارس والأندية من الحوار الوطني.

 

وأضاف أن، هناك أكثر من محور سنتحدث عنه ومنها: اتحادات الطلبة والأنشطة الطلابية والتحديات التي تقابل رواد الأعمال والدارسين بالخارج والرياضة في مصر ومراكز الشباب فضلا عن ملف الوعي بسبب التحولات الجيلية للتعرف على أفكار الشباب.

 

وأشار إلى أن، هناك غياب وعي كبير ما بين الشباب سواء في المدارس أو الجامعات أو الخريجين من مشاريع قومية أو أفكار وتحديات، لافتاً إلى أنه من أوائل الملفات التي تحدث فيها الشباب هو ملف الرياضة في مصر.

 

وأوضح أن من بين المطالبات التي طالب بها الشباب فصل وزارة الشباب عن الرياضة، فضلا عن مطالبتهم بتغيير اللائحة التي تنظم العمل داخل اتحاد الجامعات، كما تحدثوا بأكثرية عن الاهتمام بملف ذوي الإعاقة، عودة الجمهور للاستاد من أجل عودة روح الرياضة في مصر من جديد.

 

ولفت إلى أن مطالب الشباب تتمثل في: دعم اتحاد الطلاب والأنشطة الطلابية ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المدارس والجامعات، وملف البطالة وريادة الأعمال، وملف الشباب الدارسين في الخارج، بجانب ملف الرياضة في مصر.

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