درجات الحرارة اليوم الأحد 7 -5-2023 فى محافظات مصر

يزداد البحث لمعرفة حالة الطقس ودرجات الحرارة بشكل يومي خاصة مع الارتفاع الملحوظ لدرجات الحرارة المبشرة بحلول فصل الصيف.



درجات الحرارة اليوم الأحد 7-5-2023 في محافظات مصر





في هذا التقرير نوضح لكم حالة الطقس اليوم الأحد ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.



يكون طقس اليوم الأحد مائل للبرودة صباحا، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائلا للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية، ومائلا للبرودة على جنوب الصعيد، طقس حار نهارا على سيناء، بارد ليلا.





مع وجود نشاط ملحوظ للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتنشط أحيانا على مناطق القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

بيان درجات الحرارة اليوم الاحد 7 مايو 2023

القاهرة العظمى 28، الصغرى 15.

العاصمة الإدارية العظمى 28، الصغرى 16.

6 أكتوبر العظمى 29، الصغرى 15.

بنهــــا العظمى 28، الصغرى 16.

دمنهور العظمى 27، الصغرى 16.

وادى النطرون العظمى 27، الصغرى 15.

كفر الشيخ العظمى 27، الصغرى 16.

المنصورة العظمى 27، الصغرى 15.

الزقازيق العظمى 28، الصغرى 16.

شبين الكوم العظمى 28، الصغرى 16.

طنطا العظمى 27، الصغرى 16.

دمياط العظمى 24، الصغرى 17.

بورسعيد العظمى 24، الصغرى 16.

الإسماعيلية العظمى 28، الصغرى 16.

السويس العظمى 28، الصغرى 16.

العريش العظمى 24، الصغرى 15.

رفح العظمى 23، الصغرى 15.

رأس سدر العظمى 29، الصغرى 18.

نخل العظمى 26، الصغرى 11.

كاترين العظمى 23، الصغرى 09.

الطور العظمى 31، الصغرى 19.

طابا العظمى 27، الصغرى 20.

شرم الشيخ العظمى 31، الصغرى 20.

الإسكندرية العظمى 23، الصغرى 16.

العلمين الجديدة العظمى 23، الصغرى 15.

مطروح العظمى 22، الصغرى 16.

السلوم العظمى 23، الصغرى 16.

سيوة العظمى 27، الصغرى 15.

رأس غارب العظمى 31، الصغرى 17.

الغردقة العظمى 31، الصغرى 20.

سفاجا العظمى 32، الصغرى 22.

مرسى علم العظمى 32، الصغرى 21.

شلاتين العظمى 31، الصغرى 22.

حلايب العظمى 29، الصغرى 21.

أبو رماد العظمى 28، الصغرى 21.

رأس حدربة العظمى 28، الصغرى 20.

الفيوم العظمى 29، الصغرى 17.

بني سويف العظمى 29، الصغرى 16.

المنيا العظمى 29، الصغرى 17.

أسيوط العظمى 29، الصغرى 17.

سوهاج العظمى 30، الصغرى 18.

قنا العظمى 32، الصغرى 19.

الأقصر العظمى 33، الصغرى 19.

أسوان العظمى 34، الصغرى 20.

الوادى الجديد العظمى 32، الصغرى 20.

أبو سمبل العظمى 34، الصغرى 21.