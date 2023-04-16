الأحد 16 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

انخفاض حرارة ورياح.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة طقس الغد

جريدة الدستور

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات حالة طقس الغد الموافق 17 أبريل 2023 بمحافظات مصر.

وأعلنت الأرصاد تفاصيل حالة طقس الغد حيث يسود طقس مائل للبرودة صباحا دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدلاً على السواحل الشمالية، دافىء على شمال الصعيد ومائلا للحرارة على جنوب الصعيد.

وتوقعت أن يسود طقس بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية ومائلا للبرودة على جنوب الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائلا للحرارة نهارا على سيناء بارد ليلا، ويكون هناك شبورة مائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح  على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

ويسود طقس غائم على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر غائم على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد مشمس جنوب الصعيد.

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة غداً الإثنين

القاهرة والوجه البحري العظمى 31- الصغرى 17

السواحل الشمالية العظمى 30- الصغرى 16

جنوب سيناء العظمى 32- الصغرى 20

شمال الصعيد العظمى 34- الصغرى 16

جنوب الصعيد العظمى 36– الصغرى 20

الهيئة العامة للأرصاد العامة حالة الطقس الطقس الأرصاد درجات الحرارة

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