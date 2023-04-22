السبت 22 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

تغلب على حرارة الصيف بهذه الوجبات

طبق سلطة
طبق سلطة

لا داعي للمعاناة من حرارة الصيف عندما يمكنك تناول وجبات خفيفة لذيذة ومبردة، اختر أيًا من هذه الخيارات الثمانية واستمتع بأشعة الشمس.

الصيف هنا رسميًا، ومعه يأتي الطقس الحار اللزج الذي يمكن أن يجعلك تشعر بالتعرق والاستنزاف،  لكن لا تخف، لأننا قمنا بتغطيتك عندما يتعلق الأمر بالعثور على الوجبات الخفيفة المثالية للمساعدة في تبريدك وتعزيز مستويات الطاقة لديك سواء كنت تسترخي بجانب المسبح أو تحاول فقط البقاء على قيد الحياة في التنقل اليومي، فمن المؤكد أن هذه الوجبات الخفيفة اللذيذة ستصل إلى المكان.

سلطة البطيخ والفيتا: هذه السلطة اللذيذة الحلوة هي الطريقة المثالية للتغلب على الحرارة مع إرضاء جوعك.  يُقطّع البطيخ إلى مكعبات صغيرة ، ويُقطّع القليل من جبنة الفيتا فوقها ، ثم يُسكب القليل من زيت الزيتون والخل البلسمي. 

عصائر سموثي: تعتبر العصائر دائمًا طريقة رائعة للتهدئة في يوم حار ، ولكن لماذا تقصر نفسك على شربها؟  بدلًا من ذلك ، اخفقي وعاءً سموثيًا وضعيه فوقها بالفواكه المفضلة لديك ، والمكسرات ، وغيرها من الأشياء الجيدة لوجبة إفطار أو وجبة خفيفة ممتلئة ومنعشة. 

المصاصات: اصنع المصاصات الصحية الخاصة بك عن طريق مزج الفواكه المفضلة لديك وتجميدها في قوالب المصاصة.  يمكنك أيضًا إضافة بعض حليب جوز الهند أو الزبادي للحصول على قوام كريمي.

التوت المجمد: وجبة خفيفة بسيطة ومنعشة لا يمكن أن تكون أسهل في التحضير. فقط قم بتجميد مجموعة من التوت ثم ضعها في فمك كلما احتجت إلى نكهة باردة ومنعشة. مثالي للاستيقاظ في منتصف الظهيرة أو كعلاج لذيذ بعد العشاء.

بارفيه الزبادي: يعتبر الزبادي خيارًا رائعًا آخر لتناول وجبة خفيفة صيفية منعشة، ضعيها مع بعض التوت الطازج والجرانولا للحصول على بارفيه لذيذ ومليء، إنه مثالي لتناول الإفطار أو وجبة خفيفة في منتصف النهار

جازباتشو: هذا الحساء الإسباني المبرد مصنوع من الخضار الطازجة مثل الطماطم والخيار والفلفل والبصل.  إنه مثالي لتناول وجبة خفيفة منعشة أو وجبة خفيفة في يوم صيفي حار.

مشروبات الباردة: مثل العصائر الطبيعية، والكوكتيلات المتنوعة التي تحتوي على العنب والتوت والفراولة والتفاح مع مكعبات الثلج والتي ستكون بالتأكيد منعشة وصحية في نفس الوقت.

الليمون بالنعناع من الحمضيات المرطبة والمنعشة للإنسان في الطقس الحار التي تساعد على التقليل من الشعور بالإجهاد والتعب كما يعمل مع النعناع على تهدئة الأعصاب.

حرارة الصيف وجبات خفيفة لذيذة تناول وجبات خفيفة لذيذة زيت الزيتون وجبة خفيفة ممتلئة ومنعشة

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