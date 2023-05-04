الأرصاد تكشف عن موعد ذروة الموجة الحرارة.. وهذا طقس الـ72 ساعة المقبلة

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة سيستمر خلال الأيام المقبلة وتكون ذروة الموجة الحارة الخميس، متوقعة أن يسود خلال الـ72 ساعة المقبلة، طقس مائل للبرودة صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ويكون دافئا على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، مائلا للبرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك نشاطا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، كما تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة، متوقعة تساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، إضافة إلى نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الخميس 4 مايو 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: العظمى 35 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والصغرى 20.

- جنوب الصعيد: العظمى 38 والصغرى 22.

درجات الحرارة الجمعة 5 مايو 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: العظمى 34 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: العظمى 37 والصغرى 22.

درجات الحرارة السبت 6 مايو 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: العظمى 31 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: العظمى 34 والصغرى 20.