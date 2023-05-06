جهود مكثفة لكشف لغز العثور على جثة شاب بترعة فى كفر الشيخ

يكثف رجال المباحث بمركز شرطة دسوق، برئاسة مدير فرع البحث الجنائي لغرب كفرالشيخ، ورئيس مباحث مركز شرطة دسوق، جهودهم لكشف غموض العثور على جثة شاب، تم العثور عليها بها طعنات نافذة بالرقبة بترعة شباس الملح، مركز دسوق.

وتلقى مدير أمن كفرالشيخ، إخطارًا من مدير فرع البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ، بتلقيه إخطارًا من بعض الأهالي بقرية شباس الملح، بعثورهم على جثة شاب يُدعى “إسلام س.ه”، 19 سنة، بها طعنات نافذة بالرقبة ملقاة بترعة القرية.

على الفور، انتقل رجال المباحث للموقع، مدير فرع البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ، ورئيس مباحث مركز شرطة دسوق، وتم انتشال الجثة عن طريق رجال الإسعاف وإيداعها مشرحة مستشفى دسوق العام تحت تصرف النيابة العامة.