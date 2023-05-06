الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس 6 عناصر إجرامية بتهمة الاتجار فى الأسلحة النارية

جريدة الدستور

أمرت النيابة العامة بحبس 6 عناصر إجرامية 4 أيام على ذمة التحقيقات في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم بحيازة وإحراز أسلحة نارية والاتجار فيها.

كانت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد شنت حملة أمنية مُكبرة بالاشتراك مع قطاعات (الأمن الوطنى- الأمن العام- الأمن المركزى) ومديريات أمن (القاهرة- أسيوط- المنيا)، استهدفت حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والاتجار فيها.

وأسفرت جهودها عن ضبط (3 عناصر إجرامية "لأحدهم معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة)، لتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، وذلك حال استقلالهم عدد 2 دراجة نارية "دون لوحات معدنية" وبحوزتهم (5 بنادق خرطوش- فرد خرطوش- عدد من الطلقات لذات العيار- هاتف محمول).

واستهداف (عنصر إجرامى، له معلومات جنائية) حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة منفلوط بمحافظة أسيوط، تبين عدم تواجده، وبتفتيش مسكنه فى حضور شقيقه عثر على (بندقية خرطوش- عدد من الطلقات النارية لذات العيار).

وضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة منفلوط، بمحافظة أسيوط، بحوزته (مسدس- عدد من الطلقات النارية لذات العيار- مبلغ مالى- هاتف محمول).

وضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة المنيا، وبحوزته عدد (2 سلاح نارى محلى الصنع، عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة).

 وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم المضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

 

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