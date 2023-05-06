السبت 06 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك|أسعار الدواجن اليوم السبت وتعليق أحمد آدم على فيلم كليوباترا

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث، تنوعت ما بين فنية ورياضية وسياسية وعالمية، ترصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

الخطيب يشكر الإمارات.. ويهنئ الأهلي بالسوبر

محمود الخطيب

وجه الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، التهنئة للاعبي الأهلي وجهازهم الفني والإداري والطبي بمناسبة الفوز بكأس السوبر للمرة الثالثة عشرة.

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تعليق أحمد آدم على فيلم كليوباترا ملكة مصر القديمة

أحمد آدم

علق أحمد آدم على فيلم "كليوباترا" ملكة مصر القديمة، قائلًا:"فيه فيلم وثائقي تقدمه نيتفليكس عن كليوباترا، وجاءوا خلال الفيلم بممثلة سمراء البشرة"، معقبا: "أنا مش عنصري لكن بقول الحقيقة". 

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أصالة من حفل بحيرة القاهرة: "مقدرش أنكر فضل مصر عليا"

اصالة

بدأ حفل النجمة السورية أصالة نصري ببحيرة القاهرة بمنطقة مصر القديمة وعلقت عقب أغنيتها الأولى “شكرا” على أزمتها الأخيرة والهجوم عليها.

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الرئيس الأمريكي يحذّر من تراجع فرص العمل في بلاده حالة بقاء سقف الديون

بايدن

حذّر الرئيس الأمريكى، جو بايدن، من تراجع فرص العمل فى الولايات المتحدة إذا لم يرفع النواب الجمهوريون سقف الديون قريبا.

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أسعار الدواجن اليوم السبت 6-5-2023 فى الأسواق المصرية

الدواجن

استقرار في أسعار الدواجن اليوم في مصر السبت 6-5-2023 داخل محلات بيع الطيور في كافة محافظات الجمهورية رغم ارتفاع تكلفة النقل على خلفية رفع أسعار السولار يوم الخميس الماضي.

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الثلاثاء.. بدء التدريب الذهني والبدني للمعلمين الناجحين بمسابقة "30 ألف معلم"

وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء تنفيذ التدريب الذهني والبدني للمعلمين الناجحين فى "مسابقة ٣٠ ألف معلم"، اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق ٩ مايو ٢٠٢٣.

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