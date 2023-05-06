أخبار فاتتك|أسعار الدواجن اليوم السبت وتعليق أحمد آدم على فيلم كليوباترا

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث، تنوعت ما بين فنية ورياضية وسياسية وعالمية، ترصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

الخطيب يشكر الإمارات.. ويهنئ الأهلي بالسوبر

وجه الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، التهنئة للاعبي الأهلي وجهازهم الفني والإداري والطبي بمناسبة الفوز بكأس السوبر للمرة الثالثة عشرة.

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تعليق أحمد آدم على فيلم كليوباترا ملكة مصر القديمة

علق أحمد آدم على فيلم "كليوباترا" ملكة مصر القديمة، قائلًا:"فيه فيلم وثائقي تقدمه نيتفليكس عن كليوباترا، وجاءوا خلال الفيلم بممثلة سمراء البشرة"، معقبا: "أنا مش عنصري لكن بقول الحقيقة".

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أصالة من حفل بحيرة القاهرة: "مقدرش أنكر فضل مصر عليا"

بدأ حفل النجمة السورية أصالة نصري ببحيرة القاهرة بمنطقة مصر القديمة وعلقت عقب أغنيتها الأولى “شكرا” على أزمتها الأخيرة والهجوم عليها.

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الرئيس الأمريكي يحذّر من تراجع فرص العمل في بلاده حالة بقاء سقف الديون

حذّر الرئيس الأمريكى، جو بايدن، من تراجع فرص العمل فى الولايات المتحدة إذا لم يرفع النواب الجمهوريون سقف الديون قريبا.

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أسعار الدواجن اليوم السبت 6-5-2023 فى الأسواق المصرية

استقرار في أسعار الدواجن اليوم في مصر السبت 6-5-2023 داخل محلات بيع الطيور في كافة محافظات الجمهورية رغم ارتفاع تكلفة النقل على خلفية رفع أسعار السولار يوم الخميس الماضي.

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الثلاثاء.. بدء التدريب الذهني والبدني للمعلمين الناجحين بمسابقة "30 ألف معلم"

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء تنفيذ التدريب الذهني والبدني للمعلمين الناجحين فى "مسابقة ٣٠ ألف معلم"، اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق ٩ مايو ٢٠٢٣.

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