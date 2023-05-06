تعليق أحمد آدم على فيلم كيلوباترا ملكة مصر القديمة

علق أحمد آدم على فيلم "كليوباترا" ملكة مصر القديمة، قائلًا: "فيه فيلم وثائقي تقدمه نيتفليكس عن كليوباترا، وجاءوا خلال الفيلم بممثلة سمراء البشرة " معقبا: "أنا مش عنصري لكن بقول الحقيقة".

وأضاف آدم خلال تقديمه برنامج آدم شو عبر فضائية الحياة: "ليه كليوباترا سمراء البشرة في الفيلم؟! الملكة كليوباترا الحقيقية من أصل يوناني، لأنها حفيدة الاسكندر الأكبر، معروفة، اتولدت وعاشت في مصر، يعني كانت بيضاء البشرة وشقراء ويونانية".

وأوضح آدم، أنه سبق أن قدمت اليزابيث تايلور فيلم كليوباترا، متسائلا: "الجماعة دول عملوا ليه كده بقى؟! ليه كل شوية عايزين يبيعونا فكرة إننا فاشلين والأهرامات دي مش بتاعتنا، وكل شوية يعملوا طرق يلخبطوا بيها العالم".