أسعار الدواجن اليوم السبت 6-5-2023 فى الأسواق المصرية

استقرار في أسعار الدواجن اليوم في مصر السبت 6-5-2023 داخل محلات بيع الطيور في كافة محافظات الجمهورية رغم ارتفاع تكلفة النقل على خلفية رفع أسعار السولار يوم الخميس الماضي وفقا لقرار لجنة تسعير مواد الطاقة والتي تشرف على أعمالها رئاسة مجلس الوزراء والتي تجتمع كل 3 شهور.



أسعار الدواجن اليوم في مصر السبت 6-5-2023 في الأسواق المصرية

يقدم موقع الدستور الإلكتروني للقراء أسعار الدواجن اليوم في مصر السبت 6-5-2023 داخل محلات بيع الطيور وفقا للأسعار الأخيرة والتي تأثرت بفعل زيادة أسعار السولار والتي أعلنت عنها وزارة البترول والثروة المعدنية يوم الخميس الماضي وإليكم الأسعار بالتفصيل:-



سجل كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار نحو 69 جنيه في حين يصل للمستهلكين في المحلات التجارية بنحو 76 جنيه بزيادة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.



سجل كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار نحو 69 جنيه في حين يصل للمستهلكين في المحلات التجارية بنحو 76 جنيه بزيادة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.



سجل كيلو الفراخ الساسو في المزارع للتجار نحو 75 جنيه في حين يصل للمستهلكين في المحلات التجارية بنحو 80 جنيه بزيادة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.



سجل كيلو الفراخ البلدي في المزارع للتجار نحو 99 جنيه في حين يصل للمستهلكين في المحلات التجارية بنحو 104 جنيه بزيادة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.



سجل كيلو الفراخ الأمهات في المزارع للتجار نحو 56 جنيه في حين يصل للمستهلكين في المحلات التجارية بنحو 62 جنيه بزيادة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل كيلو البط البلدي في المزارع للتجار نحو 95 جنيه في حين يصل للمستهلكين في المحلات التجارية بنحو 100 جنيه بزيادة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل كيلو البط المستورد في المزارع للتجار نحو 80 جنيه في حين يصل للمستهلكين في المحلات التجارية بنحو 85 جنيه بزيادة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل كيلو البانية نحو 160 جنيه في محلات بيع الطيور للمستهلكين.

أسعار البيض في المحلات التجارية للمستهلكين

سجلت كرتونة البيض الأبيض نحو 89 جنيه في المزارع في حين أنها تصل إلى يد المواطنين ب 95 جنيه.

سجلت كرتونة البيض الأحمر نحو 93 جنيه في المزارع في حين أنها تصل إلى يد المواطنين ب 100 جنيه.



سجلت كرتونة البيض البلدي نحو 101 جنيه في المزارع في حين أنها تصل إلى يد المواطنين ب 110 جنيه.