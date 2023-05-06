السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الخطيب يشكر الإمارات.. ويهنئ الأهلى بالسوبر

محمود الخطيب
محمود الخطيب

وجه الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، التهنئة للاعبي الأهلي وجهازهم الفني والإداري والطبي بمناسبة الفوز بكأس السوبر للمرة الثالثة عشرة.

 

وأشاد بالأداء المتميز للاعبين وروحهم العالية وإصرارهم على إحراز الفوز وإسعاد جماهيرهم التي تستحق التهنئة والتحية، خاصة التي تواجدت في ملعب محمد بن زايد، وحرصت على مؤازرة الفريق طوال الوقت، وكان لها دور كبير في الحصول على البطولة.

 

وأكد رئيس الأهلي على تقديره لما يبذله اللاعبون وجهازهم الفني والإداري والطبي من جهد وتركيز لتحقيق الانتصارات والحفاظ على مكانة الأهلي في كل المحافل.

 

وقال إن الحصول على بطولة السوبر خطوة في مشوار طويل هذا الموسم يحتاج إلى تكاتف مستمر وجهد مضاعف لتحقيق كل الأهداف على كافة المستويات.

 

ووجه الكابتن محمود الخطيب الشكر والتحية الخالصة إلى دولة الإمارات الشقيقة لاستضافتها مباراة السوبر وخروجها بشكل أكثر من رائع كالعادة، مشيرًا إلى عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط الشعبين المصري والإماراتي، كما أن إقامة المناسبات الرياضية المصرية على ملاعب الإمارات الشقيقة أمر يسعد كل المصريين، ويترجم روح الود والمحبة بين دولتين شقيقتين تربطهما أواصر راسخة على مدار التاريخ.

كابتن محمود الخطيب الاهلى بيراميدز دولة ​الامارات السوبر المصرى

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