الرئيس الأمريكى يحذّر من تراجع فرص العمل فى بلاده حالة بقاء سقف الديون

حذّر الرئيس الأمريكى، جو بايدن، من تراجع فرص العمل فى الولايات المتحدة إذا لم يرفع النواب الجمهوريون سقف الديون قريباً.

وقال بايدن، في تصريحات له نقلتها شبكة "سي إن بي سى" الإخبارية الأمريكية، إن تقرير الوظائف الإيجابى الصادر، الجمعة، والذى أظهر مستوى بطالة منخفض قد يتحول لاحقاً إذا لم يقم الجمهوريون بما أشار إليه.



وكان تقرير الوظائف الأمريكى الصادر في وقت سابق، قد أوضح زيادة قدرها 253 ألف وظيفة خلال شهر متخطياً التوقعات التي ذهبت إلى إمكانية توفير 180 ألف وظيفة فقط.